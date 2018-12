Cyclonis Password Manager obtient la certification d'AppEsteem

Cyclonis Limited s'est conformée au processus d'évaluation et de validation rigoureux d'AppEsteem pour obtenir la certification AppEsteem pour l'application Cyclonis Password Manager, un gestionnaire de mots de passe qui aide à augmenter la productivité en ligne en chiffrant et organisant les mots de passe pour y accéder plus facilement.

Cyclonis Password Manager, une application de gestion de mots de passe qui aide à augmenter la productivité en ligne en chiffrant et organisant les mots de passe pour y accéder plus facilement, a obtenu la certification d'AppEsteem après avoir satisfait à des normes rigoureuses de logiciel propre.

DUBLIN, 31 décembre 2018 /PRNewswire/ -- La société Cyclonis Limited est ravie d'apprendre que son outil de gestion de la productivité et de mots de passe, Cyclonis Password Manager, a obtenu la certification très respectée d'AppEsteem. Pour obtenir la certification d'AppEsteem, Cyclonis Password Manager a complété avec succès un examen rigoureux et exigeant, garantissant à tout moment le respect des normes élevées d'AppEsteem en ce qui concerne l'engagement à protéger les droits des consommateurs et des utilisateurs. Pouvant être consultée à l'adresse https://customer.appesteem.com/certified?vendor=CYCLO, la certification de Cyclonis Password Manager satisfait à plus de 100 différentes exigences de certification pour applications (ACR) couvrant une série des normes les plus complètes sur la protection des consommateurs dans l'industrie du logiciel.

Le porte-parole de Cyclonis Limited, Patrick Morganelli, a déclaré le suivant à propos de la certification : « Tout comme nos consommateurs, nous sommes absolument ravis d'avoir obtenu la certification d'AppEsteem. Cette dernière prouve notre engagement à protéger nos clients et à fournir en permanence les niveaux d'intégrité et de transparence attendus des développeurs de premier ordre en ce qui concerne les pratiques éthiques du développement logiciel. La certification d'AppEsteem prouve à nos clients que nous avons pour politique de donner la priorité aux consommateurs, et en même temps, une mission d'aider à assainir le secteur du téléchargement de logiciels. »

Le PDG d'AppEsteem, Dennis Batchelder, a ajouté : « L'annonce de la certification d'AppEsteem pour l'application Cyclonis Password Manager confirme l'engagement de Cyclonis Limited à garantir que les consommateurs n'aient rien à craindre lors du téléchargement, de l'installation et de l'utilisation de leurs applications. »

AppEsteem collabore régulièrement avec des fournisseurs de logiciels du secteur, ainsi qu'avec des sociétés de protection contre les programmes malveillants, des plates-formes logicielles, des groupes de consommateurs et des organismes de réglementation gouvernementaux. AppEsteem décourage sans cesse les pratiques frauduleuses en aidant à identifier les logiciels et les services susceptibles de nuire aux consommateurs. En obtenant la certification d'AppEsteem, Cyclonis Password Manager rejoindra un groupe de programmes engagés à respecter les pratiques et les normes de logiciels propres définies par les entreprises du secteur. De plus, Cyclonis Password Manager sera l'une des rares applications certifiées par AppEsteem qui permet d'augmenter la productivité en ligne en organisant et chiffrant les mots de passe et autres données sensibles.

À propos de Cyclonis Limited

Cyclonis Limited est une société irlandaise basée à Dublin qui conçoit et développe des produits logiciels pour ordinateurs de bureau et dispositifs mobiles ainsi que des logiciels basés dans le cloud dont le but est de simplifier l'organisation et la gestion des données. Sa mission étant d'aider les utilisateurs d'ordinateurs à simplifier leur vie en ligne, Cyclonis Limited est particulièrement réputée pour le développement et la distribution de son application Cyclonis Password Manager, un gestionnaire de mot de passe spécialisé qui combine un ensemble de fonctionnalités utiles pour chiffrer, stocker et accéder facilement aux mots de passe et synchroniser les données des utilisateurs sur plusieurs périphériques connectés à Internet. Les applications de Cyclonis Limited veulent rationaliser le processus d'organisation des volumes d'informations croissants traités quotidiennement par les utilisateurs d'ordinateurs assidus.

Connectez-vous à Cyclonis Ltd. sur Twitter | Facebook | Google+ | LinkedIn | YouTube

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/642135/cyclonis_Logo.jpg

Related Links

https://www.cyclonis.com



SOURCE Cyclonis Limited