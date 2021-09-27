Одна из ведущих технологических компаний Cygnet Infotech расширяет свое присутствие в Европе, на Ближнем Востоке и в Индии

В этом году компания нарастила обороты в сфере налоговых технологий на 95%.

Недавно компания приобрела euVAT Online, облачное решение для расчета и уплаты НДС в Европейском союзе.

Команда euVAT Online присоединится к британской дочерней компании Cygnet Infotech и будет оказывать техническую поддержку ее налоговым специалистам в расчете и возмещении НДС, а также обеспечит интеграцию систем клиентов с Amazon для подачи деклараций по НДС

ЛОНДОН, 27 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Cygnet InfoTech является одной из ведущих международных технологических компаний, штаб-квартира которой находится в Индии. Кроме того, у компании имеется подразделение в Лондоне. Cygnet InfoTech считается одним из самых надежных поставщиков решений в сфере косвенного налогообложения в Индии, и теперь компания выходит на новый уровень на мировом рынке налоговых технологий.

Компания Cygnet Infotech объявила о приобретении euVAT Online, британской компании-разработчика облачного решения для расчета и уплаты НДС, которая уже более 20 лет работает на рынке ЕС. Продукция euVAT Online широко используется финансовыми и налоговыми специалистами ведущих компаний, а также международными налоговыми консультантами. Компания предлагает решения для профессиональной поддержки бэк-офиса в сфере косвенного налогообложения. Приобретенное решение предусматривает автоматическое управление возвратом НДС, создание отчетов по декларациям, а также интеграцию клиентских систем с Amazon для подачи документов на возврат НДС в соответствующие органы. После приобретения члены руководства компании euVAT Online присоединятся к британской дочерней компании Cygnet Infotech. В результате сделки компания Cygnet Infotech существенно расширит свою клиентскую базу в Великобритании и других странах Европы.

Обсуждая недавнее приобретение, Нирадж Хатизинг (Niraj Hutheesing) заявил: «Мы очень рады присоединению euVAT Online к компании Cygnet Infotech. Благодаря этой сделке наша команда пополнилась настоящими профессионалами, мы укрепили свои позиции в Европе и теперь располагаем новыми перспективами в этом регионе. Кроме того, помимо обслуживания наших текущих клиентов, мы будем оказывать техническую поддержку налоговым специалистам по возврату НДС, а также по интеграции их систем с Amazon для подачи деклараций по НДС, тем самым расширяя наше присутствие в Великобритании и других странах Европы».

Компания Cygnet Infotech занимается разработкой технологий на основе блочной архитектуры ПО с гипер-автоматизацией, используя такие инструменты, как RPA, AI-ML, ETL и готовые встроенные элементы соединения. Решения компании автоматизируют процессы извлечения данных и формирования документов для подачи в соответствующие органы. Cygnet Infotech обладает успешным опытом внедрения своих решений в различные ERP-системы, а также системы старого образца.

Компания также расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке. Недавно Cygnet Infotech запустила платформу электронного выставления счетов для Королевства Саудовская Аравия. Главное управление закята и налогов (GAZT) выдало платформе аккредитацию как системе, отвечающей установленным критериям. Теперь с ее помощью можно выставлять электронные счета-фактуры и квитанции о получении. Таким образом налогоплательщикам будет проще соблюдать правила электронного выставления счетов в Королевстве Саудовская Аравия.

Кроме того, в связи с недавними изменениями в законодательстве по вопросам НДС в Омане компания Cygnet Infotech расширила набор функций своей местной корпоративной платформы для расчета и уплаты НДС. Cygnet Infotech сотрудничает с одним из крупнейших ритейлеров в регионе, чтобы соответствовать требованиям законодательства по вопросам НДС.

В Индии портал налоговых технологий компании Cygnet Infotech считается одним из самых надежных поставщиков решений для косвенного налогообложения. С его помощью генерируется свыше 130 миллионов электронных счетов-фактур. Благодаря новому приобретению и другим проектам компания превращается в крупного игрока в Великобритании и остальной части Европы.

За последний год численность сотрудников компании выросла на четверть. Кроме того, был проведен ребрендинг с целью объединения всех суббрендов под одним из ведущих брендов компании Cygnet Infotech.

Информация о компании Cygnet Infotech:

Компания Cygnet Infotech была основана в 2000 году и с тех пор расширила географию обслуживания клиентов до 35 стран. Ее подразделения открыты в нескольких регионах. Cygnet Infotech предлагает широкий спектр услуг и продуктов в сфере налоговых технологий. К ним относятся решения в области налоговых технологий, цифровой трансформации, разработки ПО по индивидуальным заказам, автоматизации процессов, тестирования, решения для цифровой подписи и т. д.

Информация о компании euVAT Online:

Компания euVAT Online более 20 лет работает с технологиями для расчета и уплаты НДС в ЕС. Ее превосходные решения широко используются налоговыми специалистами ведущих компаний и международными налоговыми консультантами.

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SOURCE Cygnet Infotech