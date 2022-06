Cygnet Infotech wird OpenPeppol-Mitglied

Legt die Grundlage für globale e-Invoicing-Lösungen

AHMEDABAD, Indien, 8. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Cygnet Infotech, ein führendes Technologieunternehmen, ist jetzt als OpenPeppol-Mitglied registriert. OpenPeppol bietet Dienstleistungen für E-Procurement-Lösungen an, um Formate zu standardisieren und die notwendigen Dokumente zwischen Unternehmen auf die sicherste Art und Weise auszutauschen. OpenPeppol hat Mitglieder in 41 Ländern, 32 davon sind europäische Länder, der Rest sind Australien, Kanada, China, Japan, Mexiko, Neuseeland, Singapur, USA und jetzt Indien, nachdem Cygnet Infotech Mitglied wurde.

Branchen auf der ganzen Welt sehen sich beim Dokumentenaustausch mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, da sie ihre eigenen Standardformate, unterschiedliche Protokolle für den Dokumentenaustausch und verschiedene Möglichkeiten zur Prüfung von Nachrichten und der Gültigkeit der Daten haben. Um diese Herausforderungen zu beseitigen, ermöglicht das Vier-Ecken-Modell von Peppol den direkten Zugang zu Käufern und Verkäufern für den sicheren Austausch von Standarddokumenten über direkte Zugangspunkte. So können beispielsweise Exporteure aus allen europäischen Ländern jetzt innerhalb von Minuten elektronische Rechnungen in Peppol-kompatiblen Formaten erstellen, die für die Einhaltung lokaler Vorschriften spezifisch sind, wie z. B. HMRC für Großbritannien, Nationale Steuerverwaltung für Polen und andere.

„Länder auf der ganzen Welt bewegen sich auf die Einhaltung der Vorschriften für die elektronische Rechnungsstellung zu. Daher ist die Unterstützung des Peppol-Frameworks innerhalb unserer Lösungen die Grundlage für den Aufbau und die Ermöglichung von e-Invoicing-Lösungen für alle Länder. Multinationale Unternehmen und Exporteure haben nun die Möglichkeit, uns als Peppol-Zugangspunkt zu nutzen und mit Leichtigkeit Handel zu treiben. Dieser Schritt geht Hand in Hand mit unseren globalen Lösungen zur Steuereinhaltung und -automatisierung wie euVAT, e-Invoicing und anderen technologiegestützten Produkten für Europa, GCC, Indien und andere Länder", sagte Niraj Hutheesing, Gründer und Geschäftsführer von Cygnet Infotech.

Die Peppol-Mitgliedschaft ist für Cygnet Infotech ein Meilenstein auf dem Weg zum Access Point, d.h. zum zertifizierten Peppol-Dienstleister. Sobald das Warenwirtschaftssystem des Unternehmens über einen Access Point integriert ist, kann es Rechnungsdokumente mit anderen Unternehmen austauschen, die sich in einem ähnlichen Netzwerk befinden. Dies führt zu erheblichen Kosteneinsparungen für die Unternehmen.

Die Exporteure werden in die Lage versetzt, Peppol-konforme Rechnungsdokumente aus ihren ERP-Systemen, der Quelle der e-Invoice-Daten, auszutauschen. Dies wird die Transaktionen mit Käufern, die an das Peppol-Netzwerk angeschlossen sind, in vielen Ländern erleichtern, da Peppol weiterhin weltweit expandiert.

Mit der Mitgliedschaft bei OpenPeppol und der Präsenz von Cygnet Infotech in den Regionen Großbritannien und Europa will Cygnet Infotech den Datenimport erleichtern und automatisieren, die Einhaltung von Vorschriften vereinfachen und den Austausch von Dokumenten erleichtern.

Über Cygnet Infotech

Cygnet Infotech arbeitet mit Kunden in verschiedenen Regionen zusammen, darunter Indien, Europa, der Nahe Osten, Nordamerika und Afrika. Zu den Kunden gehören Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Firmen, schnell wachsende Start-ups und Regierungsbehörden. Das Unternehmen bietet Lösungen in den Bereichen Steuertechnologie, Fintech, Produkte wie E-Signing, RPA, Testautomatisierung und digitales Außendienstmanagement sowie Product Engineering Services. Erfahren Sie mehr über Cygnet Infotech: https://cygnet-infotech.com/

Über OpenPeppol

OpenPeppol ist eine internationale Vereinigung ohne Erwerbszweck, die nach belgischem Recht gegründet wurde. Das Ziel von OpenPeppol war es, europäischen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, bei ihren Beschaffungsvorgängen auf elektronischem Wege mit allen europäischen öffentlichen Auftraggebern zu verhandeln.

