Cynosure lance PicoSure® Pro à l'AMWC : le premier et le seul laser de 755 nm au monde approuvé par la FDA pour traiter la pigmentation du mélasma

CHISWICK, Angleterre, 1er avril 2022 /PRNewswire/ -- Cynosure lancera le système PicoSure® Pro lors du congrès de l'AMWC à Monaco ce week-end et organisera un symposium de lancement autonome, dirigé par le Dr Christine Dierickx, experte internationale de renom, qui présentera cette dernière amélioration du meilleur système PicoSure de sa catégorie. PicoSure® Pro est le premier et le seul laser picoseconde de 755 nm approuvé par la FDA sur le marché, et fournit de l'énergie de manière unique en un milliardième de seconde, en utilisant la pression au lieu de la chaleur pour fournir des traitements sûrs et efficaces contre la pigmentation indésirable et la revitalisation de la peau pour tous les types de peau.

Le congrès de l'AMWC verra Cynosure dévoiler cette technologie de pointe lors d'un symposium dirigé par des experts et axé sur « La puissance de PicoSure Pro », ainsi que les données sur lesquelles repose l'approbation de la FDA pour la longueur d'onde de traitement de 755 nm. Dianne Quibell, l'une des plus grandes spécialistes du laser, présentera également le PicoSure® Pro et détaillera son expérience clinique avec la technologie PicoSure, ainsi que d'autres dispositifs énergétiques du portefeuille Cynosure, dont Potenza. Cynosure organisera une série d'ateliers de formation exclusifs tout au long du week-end du congrès afin d'offrir un coaching pratique aux principaux médecins des marchés européens.

« En tant qu'inventeurs de la technologie laser esthétique picoseconde, nous nous mettons constamment au défi de faire progresser l'innovation. Qu'il s'agisse de développer de nouveaux appareils ou d'améliorer nos produits phares de confiance, nous nous efforçons de répondre aux besoins non satisfaits de nos praticiens afin d'assurer les meilleurs résultats possible pour leurs patients et leur pratique », a déclaré Todd Tillemans, président-directeur général de Cynosure. « D'une augmentation de 50 % de l'énergie à de nouveaux instruments et à une fluidité réglable, les améliorations de performance apportées à l'appareil PicoSure Pro offrent aux praticiens plus de polyvalence que jamais, ce qui leur permet de traiter efficacement plus de patients par jour et d'obtenir de meilleurs résultats en moins de temps. »

La puissance de PicoSure® Pro

PicoSure® Pro est maintenant équipé de deux lentilles qui fonctionnent de façon sécuritaire et efficace pour répondre à une variété de préoccupations sur tous les types de peau :

La gamme de lentilles Platinum Focus™ avancée de PicoSure Pro est utilisée pour augmenter le collagène et l'élastine afin d'aider à combattre les rides, les cicatrices d'acné et les pores.

Avec l'ajout de la lentille plate, PicoSure Pro est désormais le premier et le seul laser picoseconde approuvé par la FDA pour traiter la pigmentation du mélasma et d'autres problèmes d'hyperpigmentation tels que le naevus d'Ota et le naevus de Hori.

D'autres améliorations comprennent un design élégant et moderne, une interface utilisateur graphique intuitive et un nouvel instrument de 5 mm pour traiter les lésions discrètes, les types de peau plus clairs et les zones plus petites.

Pour en savoir plus sur PicoSure Pro, veuillez consulter le site https://marketing.cynosure.com/picosure-pro-uk.html

Calendrier des événements de Cynosure lors de l'AMWC :

31/03/22 - 12-13 h, salle Poulenc : Symposium de lancement : La puissance de PicoSure Pro : résultats et mélanges d'énergie inégalés

Symposium de lancement : La puissance de PicoSure Pro : résultats et mélanges d'énergie inégalés Le stand de Cynosure est ouvert tout au long du congrès – situé dans la salle Ravel, stand numéro N6.

01/04/22 : Ateliers de formation exclusifs, organisés à l'hôtel Fairmont. Pour manifester votre intérêt ou vous inscrire, veuillez contacter [email protected]

À propos de Cynosure

Leader mondial dans le domaine de l'esthétique médicale, Cynosure développe, fabrique et commercialise des systèmes de traitement esthétique permettant aux chirurgiens plastiques, dermatologues et autres praticiens médicaux de réaliser des actes non invasifs et peu invasifs pour revitaliser la peau, effectuer des traitements d'épilation et de remodelage du corps ou des soins dédiés aux femmes, traiter des lésions vasculaires et des problèmes de pigmentation bénins, éliminer des tatouages multicolores, réaliser des procédures de réduction des graisses par lipolyse au laser ou de réduction de la cellulite, traiter les ongles des orteils atteints de mycose et effectuer des opérations d'ablation des glandes sudoripares. La gamme de produits Cynosure est composée d'un large éventail de sources d'énergie : laser Alexandrite, à diode, Nd: YAG, picoseconde, à colorant pulsé, Q-switch et à lumière pulsée intense, et technologie RF. Les produits Cynosure sont distribués dans le monde entier sous les marques Cynosure, Palomar, ConBio et Ellman, soit directement aux États-Unis, au Canada, en France, au Maroc, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Australie, en Chine, au Japon et en Corée, soit par des distributeurs internationaux dans environ 130 autres pays. Pour en savoir plus sur l'entreprise ou ses produits, visitez le site Web de Cynosure : www.cynosure.com .

