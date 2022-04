Cynosure stellt PicoSure® Pro auf der AMWC vor: Der weltweit erste und einzige von der FDA zugelassene 755-nm-Laser zur Behandlung von Melasma-Pigmenten

CHISWICK, England, 1. April 2022 /PRNewswire/ -- Cynosure stellt an diesem Wochenende auf dem AMWC-Kongress in Monaco das PicoSure® Pro-System vor und veranstaltet ein eigenständiges Einführungssymposium unter der Leitung der renommierten internationalen Expertin Dr. Christine Dierickx, die diese neueste Erweiterung des erstklassigen PicoSure-Systems vorstellen wird. PicoSure® Pro ist der erste und einzige von der FDA zugelassene 755-nm-Pikosekundenlaser auf dem Markt. Er liefert Energie in einer Billionstelsekunde und nutzt Druck anstelle von Hitze, um sichere und wirksame Behandlungen gegen unerwünschte Pigmentierung und zur Revitalisierung der Haut bei allen Hauttypen zu ermöglichen.

Auf dem AMWC-Kongress wird Cynosure diese branchenführende Technologie im Rahmen eines von Experten geleiteten Symposiums vorstellen, das sich mit „The Power of PicoSure Pro" und den Daten hinter der FDA-Genehmigung für die Behandlungswellenlänge von 755 nm befasst. Die führende Laserexpertin Dr. Dianne Quibell wird außerdem den PicoSure® Pro vorstellen und ihre klinischen Erfahrungen mit der PicoSure-Technologie sowie mit anderen Energiegeräten aus dem Cynosure-Portfolio, einschließlich Potenza, erläutern. Cynosure wird während des gesamten Kongresswochenendes eine Reihe von exklusiven Trainingsworkshops veranstalten, die darauf ausgerichtet sind, führenden Ärzten in den europäischen Märkten praktisches Coaching zu bieten.

„Als Erfinder der ästhetischen Pikosekunden-Lasertechnologie stellen wir uns der ständigen Herausforderung, Innovationen kontinuierlich voranzutreiben. Ob wir nun neue Geräte entwickeln oder unsere bewährten Vorzeigeprodukte verbessern, wir konzentrieren uns darauf, die unerfüllten Bedürfnisse unserer Ärzte zu erfüllen, um die bestmöglichen Ergebnisse für ihre Patienten und ihre Praxis zu gewährleisten", sagte Todd Tillemans, CEO von Cynosure. „Von einer 50%igen Steigerung der Energie bis hin zu neuen Handstücken und einer einstellbaren Fluenz bieten die Leistungsverbesserungen des PicoSure Pro Geräts den Ärzten mehr Vielseitigkeit als je zuvor, so dass sie mehr Patienten pro Tag effizient behandeln und in kürzerer Zeit bessere Ergebnisse erzielen können."

Die Leistungsfähigkeit von PicoSure® Pro

PicoSure® Pro ist jetzt mit zwei Linsen ausgestattet, die eine Vielzahl von Problemen bei allen Hauttypen sicher und effektiv behandeln:

Das fortschrittliche Platinum Focus™ Linsenarray von PicoSure Pro wird verwendet, um Kollagen und Elastin zu erhöhen und so Falten, Aknenarben und Poren zu bekämpfen.

Mit der Hinzufügung der flachen Linse ist der PicoSure Pro nun auch der erste und einzige Pikosekundenlaser, der von der FDA für die Behandlung von Melasma-Pigmenten und anderen Hyperpigmentierungen wie dem Naevus von Ota und dem Hori-Nävus zugelassen ist.

Zu den weiteren Verbesserungen gehören ein schlankes, modernes Design, eine intuitive grafische Benutzeroberfläche und ein neues 5 MM-Handstück zur Behandlung diskreter Läsionen, hellerer Hauttypen und kleinerer Bereiche.

Um mehr über PicoSure Pro zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://marketing.cynosure.com/picosure-pro-uk.html

Cynosure AMWC Veranstaltungskalender:

31.03.2022 - 12:00 - 13:00 Uhr, Poulenc Raum: Start des Symposiums: Die Leistung von PicoSure Pro: Unübertroffene Ergebnisse und Energiemischungen

Start des Symposiums: Die Leistung von PicoSure Pro: Unübertroffene Ergebnisse und Energiemischungen Der Stand von Cynosure ist während des gesamten Kongresses geöffnet - in der Ravel-Halle, Standnummer N6.

01.04.2022: Exklusive Schulungs-Workshops, die im Fairmont Hotel stattfinden. Um Ihr Interesse / Ihre Teilnahme anzumelden, kontaktieren Sie: [email protected]

Informationen zu Cynosure

Cynosure ist weltweit führend in der medizinischen Ästhetik und entwickelt, produziert und vermarktet ästhetische Behandlungssysteme, die es plastischen Chirurgen, Dermatologen und anderen Ärzten ermöglichen, nicht-invasive und minimal-invasive Verfahren zur Hautrevitalisierung, Haarentfernung, Körperkonturierung und Frauengesundheit durchzuführen, vaskuläre und gutartige pigmentierte Läsionen zu behandeln, mehrfarbige Tätowierungen zu entfernen, Fett durch Laserlipolyse zu reduzieren, Cellulite zu verringern, von Zehenpilz befallene Nägel zu reinigen und Schweißdrüsen abzutragen. Das Produktportfolio von Cynosure umfasst eine breite Palette von Energiequellen, einschließlich Alexandrit-, Dioden-, Nd: YAG-, Pikosekunden-, Pulsfarbstoff- und gütegeschalteter Laser, intensives gepulstes Licht und RF-Technologie. Cynosure vertreibt seine Produkte weltweit unter den Marken Cynosure, Palomar, ConBio und Ellman, und zwar in den USA, Kanada, Frankreich, Marokko, Deutschland, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Australien, China, Thailand, Japan und Korea durch einen Direktvertrieb sowie durch internationale Vertriebspartner in ca. 130 weiteren Ländern. Weitere Informationen zum Unternehmen oder zu den Produkten erhalten Sie auf der Webseite von Cynosure unter www.cynosure.com .

