Cyprus Investment Funds Association : Chypre gagne en pratique la confiance des fonds d'investissement

MUFG Investor Services, dans le cadre du Sommet des fonds internationaux, a annoncé l'expansion de ses opérations dans le pays.

LIMASSOL, Chypre, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 6e Sommet des fonds internationaux, qui s'est tenu les 16 et 17 novembre de manière hybride, a confirmé de la meilleure façon qui soit la dynamique du secteur des fonds d'investissement à Chypre, même dans les conditions de la pandémie.

La conférence, organisée par Invest Cyprus et l'Association chypriote des fonds d'investissement (CIFA), a rassemblé un grand nombre de délégués dont la plupart venaient de l'étranger. Plus précisément, il y avait plus de 500 délégués, dont environ 400 étaient des dirigeants de fonds d'investissement, des prestataires de services connexes et des autorités de surveillance étrangères.

La conférence de cette année s'est concentrée sur le « prochain chapitre » du secteur des fonds d'investissement et a abordé des questions clés telles que le cadre de surveillance, les modèles d'allocation d'actifs des fonds d'investissement au niveau mondial, la gestion d'actifs, les investissements durables et éthiques, et le rôle de la technologie.

Outre le ministre des finances, Constantinos Petrides, et la présidente de la Commission chypriote des opérations de bourse, Demetra Kalogerou, d'éminentes personnalités du secteur des fonds d'investissement, tant à Chypre qu'à l'étranger, ont participé à la conférence.

À titre indicatif, Tanguy van de Werve, directeur général de l'EFAMA, Vassiliki Lazarakou, président de la commission grecque des marchés de capitaux, Bryan Stirewalt, PDG de l'autorité des services financiers de Dubaï (DFSA), Rachel Turner, responsable mondial de la gestion des produits commerciaux de conservation à BNY Mellon, Sally Wong, PDG de l'association des fonds d'investissement de Hong Kong, Lital Dagan, PDG de l'association israélienne des fonds spéculatifs, Eric Pinon, président de l'Association française de gestion d'actifs, David Zahn, gestionnaire de portefeuille et responsable des titres à revenu fixe européens chez Franklin Templeton, Daniel Farchy, responsable des investissements de la Banque européenne d'investissement, Danilo McGarry, responsable de l'automatisation chez Alter Domus, Erik Rotander, responsable de la stratégie de vente des ETF et des indices EMEA chez Bloomberg LP et bien d'autres encore ont exprimé leur opinion.

En même temps, la conférence a révélé des nouvelles très positives pour le secteur des fonds d'investissement et l'économie chypriote en général. John Sergides, PDG de MUFG Investor Services, a révélé depuis le podium que le géant bancaire international est sur le point d'étendre ses opérations à Chypre, car il considère le pays comme une destination idéale pour les services de fonds d'investissement, en raison de sa situation géographique et de la qualité des services qu'il peut offrir. Le groupe Mitsubishi UFG est un groupe multidimensionnel et sa branche bancaire est l'une des cinq plus grandes organisations bancaires au monde. Le groupe a procédé en 2019 à l'acquisition de la société chypriote FinTech Point Nine, par l'intermédiaire de sa filiale Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation.

Le fait que l'intérêt pour l'enregistrement des fonds d'investissement à Chypre reste fort, même pendant la pandémie, a été confirmé par la présidente de la Commission chypriote des opérations de bourse, Demetra Kalogerou. Lors de son intervention à la conférence, elle a indiqué qu'un nombre considérable d'entreprises ont demandé la licence correspondante. À la fin du deuxième trimestre 2020, il y avait 238 projets de placement collectif sous la supervision du Comité chypriote des valeurs mobilières et des changes, dont les actifs approchent les 8 milliards d'euros. Une augmentation d'environ 200 % par rapport à 2016.

Le président de la CIFA, Andreas Yiasemides, a déclaré qu'il était optimiste, selon les circonstances, que le secteur des fonds d'investissement à Chypre continuerait à se développer. Il a noté que selon les données recueillies par l'Association européenne de gestion des fonds et des actifs (EFAMA), Chypre a connu ces dernières années la plus forte augmentation annuelle de la valeur des actifs sous gestion.

Les avantages de Chypre en tant que destination pour les fonds d'investissement, ainsi que les avantages comparatifs généraux du pays en tant que destination pour les investisseurs et les grands groupes internationaux, ont également été analysés par George Campanellas, PDG de Invest Cyprus.

http://www.cifacyprus.org/

SOURCE Cyprus Investment Funds Association (CIFA)