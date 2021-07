Cytiva e Pall Corporation investem USD 1,5 bilhão ao longo de dois anos para atender à crescente demanda por soluções biotecnológicas

-- Grandes investimentos estão expandindo a capacidade de fabricação de produtos de ciências da vida em 13 unidades da Cytiva e da Pall Corporation para ajudar a atender à demanda dos clientes.

-- Novas unidades estão sendo abertas nos Estados Unidos e no Reino Unido para obter modelos regionais de fabricação. No geral, as empresas planejam contratar 2000 colaboradores em período integral nos próximos dois anos.

-- O investimento ocorre após cinco aquisições estratégicas feitas pelas empresas neste ano e se somará aos investimentos contínuos em capacidade da Cytiva, estimados em USD 500 milhões até 2022.

AMERSHAM, Reino Unido, 27 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Um plano de crescimento estratégico contínuo da Cytiva e da Pall Corporation, parte da Danaher Corporation (NYSE: DHR), expandirá a capacidade de fabricação e serviços em todas as localidades para os clientes globais de ciências da vida.

O investimento, já em andamento, inclui novas unidades, expansão de fábricas existentes e se soma aos investimentos já anunciados. Esse investimento ocorre após as cinco aquisições feitas pelas empresas neste ano até o momento.

Emmanuel Ligner, executivo do grupo Danaher, diz: "Nossos clientes nos informam que precisam de acesso à agilidade de fabricação, uma cadeia de suprimentos global robusta e mais opções locais. Este investimento é mais um combustível para o nosso programa de expansão, para que possamos atender rapidamente às atuais e futuras necessidades de nossos clientes e, ainda, às de seus pacientes."

A expansão da capacidade da Cytiva e da Pall Corporation aumentará a fabricação de produtos essenciais, utilizados para a fabricação de medicamentos biológicos.

As empresas estão investindo:

Mais de USD 600 milhões em resinas de cromatografia , meio para análise ou purificação de biomoléculas, estabelecendo uma nova unidade de fabricação nos EUA.

, meio para análise ou purificação de biomoléculas, estabelecendo uma nova unidade de fabricação nos EUA. Mais de USD 400 milhões em meios de cultura celular , líquido ou em pó, é utilizado para o crescimento e cultivo de células antes de serem purificadas - expansão das operações nos Estados Unidos, Reino Unido e Áustria.

, líquido ou em pó, é utilizado para o crescimento e cultivo de células antes de serem purificadas - expansão das operações nos Estados Unidos, Reino Unido e Áustria. Mais de USD 300 milhões em tecnologias de uso único , incluindo sacos biorreatores para células em crescimento, usados na fabricação de medicamentos personalizados e filtros para seringas para pesquisas científicas - expansão das operações nos Estados Unidos e no Reino Unido, como também para equipar uma nova instalação em Cardiff, no País de Gales.

, incluindo sacos biorreatores para células em crescimento, usados na fabricação de medicamentos personalizados e filtros para seringas para pesquisas científicas - expansão das operações nos Estados Unidos e no Reino Unido, como também para equipar uma nova instalação em Cardiff, no País de Gales. Mais de USD 200 milhões para trabalhos contínuos de expansão nas unidades da Cytiva e da Pall Corporation em toda a China e no restante da região Ásia-Pacífico, Europa e EUA.

Este investimento também aborda alguns dos principais desafios destacados no Índice Global de Resiliência Biofarmacêutica, conduzido pela Longitude, uma empresa do Financial Times, e publicado pela Cytiva em março de 2021. Inclui a contratação e o treinamento de talentos, a colaboração em P&D, resiliência na cadeia de suprimentos, os modelos de fabricação, além das políticas e regulamentações governamentais.

Sobre a Pall

A Pall Corporation é uma líder em filtragem, separação e purificação, que oferece soluções para atender às necessidades cruciais de gerenciamento de fluidos de clientes em todo o amplo espectro de ciências da vida e do setor. Parte da família de inovações em ciência e tecnologia da Danaher (NYSE: DHR), a Pall trabalha junto aos clientes para promover a saúde, a segurança e as tecnologias ambientalmente responsáveis. Os produtos criados pela empresa permitem a inovação de processos e produtos e minimizam as emissões e os resíduos. A Pall Corporation atende clientes em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.pall.com.

Sobre a Cytiva

A Cytiva é líder global em ciências da vida, com mais de oito mil colaboradores em 40 países, e é dedicada ao avanço e à aceleração de produtos terapêuticos. Parte da família de inovações em ciência e tecnologia da Danaher (NYSE: DHR), a Cytiva é uma parceira confiável para clientes que variam em escala e escopo, a Cytiva oferece rapidez, eficiência e capacidade para fluxos de trabalho de pesquisa e fabricação, possibilitando o desenvolvimento, a fabricação e a entrega de medicamentos transformadores aos pacientes. Para mais informações, acesse www.cytiva.com.

FONTE Cytiva

