Cyxtera, 100 Open Startups, Google, Eventtia, Imogen Heap e MIT se reunirão na eMerge Americas

MIAMI, 27 de setembro de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A eMerge Americas, principal evento de tecnologia que conecta as Américas, inicia sua sexta edição com a Cyxtera, 100 Open Startups, Google, Eventtia, Imogen Heap, MIT e muitos outros participantes. "A eMerge Americas é mais do que um simples evento – é um ecossistema que está transformando Miami no polo tecnológico das Américas", afirmou Felice Gorordo, CEO da eMerge Americas. A eMerge Americas reúne os mais importantes tomadores de decisão das áreas tecnológica e governamental da região. Junte-se a eles nos dias 29 e 30 de abril de 2019, no Miami Beach Convention Center.

A Cyxtera Technologies, empresa de infraestrutura segura, aceitou ser palestrante da eMerge Americas 2019 e realizará sua conferência anual, CyxteraCon, durante a eMerge. A CyxteraCon oferece uma oportunidade única para clientes e parceiros empresariais e do setor público aprenderem como os usuários utilizam as soluções inovadoras da Cyxtera enquanto se reúnem e ouvem a equipe de liderança executiva da empresa falar sobre as novidades dos setores de segurança cibernética e data center.

"Estamos comprometidos com a CyxteraCon como uma plataforma importante para envolver nossos clientes e parceiros", afirmou Simon West, CMO da Cyxtera. "Ao fazermos novamente uma parceria com a eMerge Americas, nós aproveitamos o sucesso do nosso evento inaugural e proporcionamos aos participantes o acesso a um conteúdo relevante de nível mundial, além de oportunidades de desenvolver seu negócio ao conectar-se com a exclusiva base de participantes da eMerge e seu ecossistema de parceiros."

A eMerge Americas 2019 também fez uma parceria com a 100 Open Startups, com sede no Brasil, um programa de envolvimento internacional de ponta a ponta que conecta todas as partes interessadas do ecossistema de inovação. Nos primeiros três anos, a plataforma ajudou 439 startups a fecharem 3.209 negócios com 336 empresas. O programa levará centenas de empresas de tecnologia da América Latina e Ásia à eMerge Americas 2019 e contará com grande presença na área de exposições da eMerge. Com a participação da 100 Open Startups na eMerge Americas, será a primeira vez que esse programa leva suas empresas aos EUA.

"Tivemos muito sucesso ao conectar startups com os mercados locais dos países latino-americanos e Índia. A eMerge Americas nos oferece uma excelente oportunidade de levar as startups mais atrativas do nosso programa e apresentá-las ao mercado global. Ao mesmo tempo, levaremos oportunidades de mercado dos nossos patrocinadores corporativos às startups dos EUA", afirmou Bruno Rondani, CEO e fundador da 100 Open Startups.

Mais uma vez, a Google continuará apoiando a eMerge Americas Global Startup Showcase e oferecerá ao vencedor de 2019 um pacote Google Cloud Startup Surge, que inclui: US$ 100.000 em créditos Cloud e Firebase, horas de atendimento técnico dedicado a startups, análises profundas de arquitetura 1:1 com engenheiros da Google e convites para eventos exclusivos Google Cloud. Todos os finalistas de 2019 receberão US$ 3.000 em créditos Cloud e Firebase.

A Global Startup Showcase também contará com a participação da Eventtia, uma poderosa ferramenta de gestão de eventos que oferecerá sessões de matchmaking entre empresas. Essas sessões facilitarão o encontro entre investidores e os participantes da exposição de startups. A Eventtia também participou da eMerge Americas Startup Showcase em 2018.

Imogen Heap, artista londrina premiada, também será palestrante da eMerge Americas 2019. Imogen Heap ignora os limites entre arte pura e empreendedorismo criativo. Com suas luvas MI.MU, um revolucionário sistema de fazer música por meio de gestos, Heap recebeu um honorífico doutorado em tecnologia. Em 2014, seu lançamento "Tiny Human" foi a primeira música a usar contratos inteligentes em uma blockchain.

Inovadores da lista Top 35 Under 35 da MIT Technology Review também estarão presentes na eMerge Americas 2019. Eles estão criando as tecnologias do futuro, desde eletrônicos flexíveis até novas formas de testar medicamentos contra o câncer. Entre os palestrantes estão: James Dahlman, professor assistente do departamento de engenharia biomédica do Georgia Institute of Technology/The Dahlman Lab; Sheng Xu, professor assistente de nanoengenharia, bioengenharia, engenharia elétrica e da computação/pesquisador principal da University of California, San Diego/Xu Research Group; e Mimi Yen, cofundadora e CEO da Phagepro.

"Devido à crescente importância do setor de segurança cibernética, estamos muito felizes por fazer mais uma parceria com uma empresa líder de mercado como a Cyxtera, para realizar a CyxteraCon durante a eMerge. Também estamos felizes pela parceria com a 100 Open Startups e a Eventtia para levar sua inovadora plataforma de envolvimento entre empresas e startups e o programa de matchmaking de investidores para Miami em abril de 2019. Agradecemos muito a parceria contínua da Google com nosso Startup Showcase – e à famosa Imogen Heap e aos inovadores do MIT. Não faltará conteúdo envolvente", afirmou Felice Gorordo, CEO da eMerge Americas.

