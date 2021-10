LOS ANGELES, 19 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Inspirado no lendário engenheiro de carros de desempenho do Texas Jim Hall e em seus veículos extraordinariamente inovadores, a Czinger Vehicles recentemente fez uma peregrinação para o Circuito das Américas (COTA) em um ato de rebeldia americana, deixando o recorde de carro de produção anterior definido por um McLaren P1 no espelho retrovisor em mais de seis segundos.

Czinger 21C supera em seis segundos o recorde de velocidade de carro de produção no Circuito das Américas

A Czinger Vehicles utiliza tecnologias revolucionárias de projeto e fabricação para construir veículos de alto desempenho homologados de última geração. O Czinger 21C que liderou o ato de rebeldia correu como um carro de produção de rua com interior completo, iluminação e utilizando pneus de rua Michelin Pilot Cup 2R. Os veículos totalmente homologados, projetados e fabricados nos Estados Unidos, começarão a ser entregues em 2023.

O tempo recorde foi obtido em 23 de setembro, às 9h50 (hora central dos EUA), com Joel Miller pilotando o carro. O tempo da volta de 2:11:33 foi registrado por vários sistemas de GPS. O registro anterior havia sido de 2:17:12.

"Quando era um operário que cresceu em Cleveland, Ohio, eu ficava acordado à noite pensando em meu herói de corrida, Jim Hall, em suas últimas inovações e nos carros Chaparral repletos de recursos tecnológicos que sua equipe construía", disse Kevin Czinger, fundador e CEO da Czinger Vehicles e da Divergent 3D, a empresa que revolucionou o setor de fabricação de veículos. "Os tempos e as tecnologias baseadas em IA e direcionadas para a sustentabilidade disponíveis são diferentes, mas o espírito animador continua o mesmo: viver o sonho americano em alta velocidade, sem limites, ao estilo texano. Obrigado, Bobby Epstein e equipe do COTA, por criar e administrar uma incrível pista de corrida americana que mantém a tradição de inovação de Jim Hall e o desempenho extraordinário que evolui para frente e para cima!"

A Czinger exibirá o 21C que registrou o recorde durante o fim de semana de Fórmula 1 deste mês, no Club Sports Illustrated em Austin.

Lukas Czinger, vice-presidente de operações, acrescentou: "A Czinger Vehicles é uma empresa americana. Essa empresa projeta, fabrica e monta veículos na Califórnia. Possuímos toda a propriedade industrial, os Estados Unidos possuem toda a propriedade industrial, mas também representamos os atributos americanos e o espírito de inclusão e oportunidade. Nossa equipe veio de todos os cantos dos EUA e do mundo para se unir a nós. E quando pensamos em pistas que representam essa empresa, que representam essa história feita nos EUA, o Circuito das Américas foi uma escolha natural. Somos gratos pelo tempo que passamos em Austin e esperamos por muitos outros dias nessa pista."

Para vídeo e fotos da volta em que o recorde foi registrado, consulte https://www.dropbox.com/sh/0b98le6jwi78a2f/AABS0JgPTQxK1tl7G7hD9aa3a?dl=0

Sobre o Czinger 21C

A produção do Czinger 21C, o primeiro modelo de uma série de veículos de desempenho totalmente homologados e exclusivos, será limitada a 80 carros. Ele foi criado, em parte, com a utilização de tecnologias de fabricação de aditivos. Cada componente fabricado usando essa tecnologia é projetado de forma computacional utilizando IA, otimizado em termos de peso e desempenho, e recebe um belo acabamento feito à mão. As tecnologias de fabricação de propriedade da Czinger, o powertrain desenvolvido internamente e o design icônico orientarão sua futura família de veículos e permitirão que a equipe de projeto e engenharia ofereçam o desempenho e o estilo sem precedentes no setor automotivo. Merece destaque o fato de o 21C V8 ter sido projetado para utilizar vários combustíveis, incluindo metanol proveniente da reciclagem de carbono e outros e-combustíveis, funcionando, assim, como um veículo de emissões zero.

