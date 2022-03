CZUR lance une nouvelle campagne Indiegogo pour son scanner ET24 Pro

Un scanner intelligent est un outil inestimable pour les chercheurs et les étudiants. Le scanner ET24 Pro de CZUR délivre des numérisations nettes avec une meilleure résolution (320 DPI) grâce à un capteur CMOS HD de 24 mégapixels.

Ce scanner est doté d'un algorithme exclusif permettant d'aplatir les courbes et de la technologie IA pour créer des copies numérisées parfaites. Plus besoin d'aplatir les pages manuellement. Le scanner utilise la technologie de transformation des pixels pour le faire virtuellement. Un balayage ne dure que 1,5 seconde. Cette technologie est compatible avec les versions macOS 10/11 et ultérieures et fonctionne également sous Windows XP/7/8/10/11. Elle est désormais compatible également avec les systèmes Linux. De plus, le scanner est doté de lumières latérales qui atténuent les reflets lors de la numérisation de surfaces réfléchissantes.

La reconnaissance optique des caractères (ROC) reconnaît plus de 186 langues, ce qui en fait un appareil véritablement international. Les pages numérisées peuvent être facilement transformées en fichiers modifiables, et le scanner prend en charge les fichiers Word, Excel et PDF. L'appareil peut également effectuer des enregistrements vidéo. Ainsi, il est possible de créer facilement des présentations de qualité à partir de copies numérisées. Vous pouvez également connecter le scanner à Zoom et à d'autres outils de diffusion en direct pour afficher les résultats de la numérisation en simultané.

Le fonctionnement est extrêmement simple grâce à une pédale au sol très pratique. Vous pouvez également utiliser la commande manuelle si vous préférez. Cette caractéristique en fait un appareil particulièrement adapté aux professionnels qui doivent régulièrement manipuler des documents. Pour CZUR, les innovations technologiques peuvent avoir un effet positif majeur sur notre façon de travailler. Le scanner ET24 Pro correspond à cette vision.

Pour précommander un CZUR ET24 Pro, veuillez consulter le site : https://www.czur.com/product/et24pro

À propos de CZUR

Fondée en 2013, CZUR conçoit des technologies de matériel intelligent pour les entreprises et les particuliers. Ses appareils de bureau intelligents sont dotés des dernières technologies et du savoir-faire humain pour améliorer considérablement l'efficacité des environnements de travail. Son offre de produits comprend le matériel, les services pour PC, les services cloud, les services web, le développement d'applications et les algorithmes.

Plus d'informations sont disponibles sur Facebook et sur la chaîne YouTube de CZUR.

