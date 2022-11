CZUR TECH se développe en Europe et lance un site Web allemand

SHENZHEN,Chine, 28 novembre 2022 /PRNewswire/ -- CZUR TECH CO., LTD, un fournisseur chinois de solutions matérielles intelligentes, a annoncé qu'il lancerait un site Web en allemand (https://de.czur.com/) alors que l'entreprise cherche à élargir sa clientèle en Europe grâce à une meilleure expérience d'achat et à un service et un soutien plus localisés.

Bien que les produits CZUR soient vendus dans le monde entier, ils ne sont actuellement disponibles que sur les plateformes de langue anglaise. Pour mieux répondre aux besoins de ses clients linguistiquement divers, CZUR a lancé un nouveau portail allemand pour fournir aux acheteurs locaux une image plus claire des produits de CZUR dans leur langue maternelle, proposant ainsi une meilleure expérience d'achat pour les clients germanophones.

« La pandémie a entraîné une hausse du passage au numérique. On rapporte que 22 % des organisations ciblent les opérations sans papier, la majorité des autres visant un environnement utilisant moins de papier. Une solution de numérisation avancée peut fournir un soutien solide à une stratégie moins axée sur le papier. Ainsi, nous voulons être en mesure d'augmenter notre visibilité et de présenter nos scanners uniques à plus d'utilisateurs », a déclaré Kang Zhou, PDG de CZUR.

« À mesure que nous progressons sur de plus en plus de marchés dans le monde, notre objectif est d'offrir un service localisé à de plus en plus d'utilisateurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons initialement créé le portail de langue allemande : pour développer la diversité. », a ajouté Kang Zhou.

Au fil des ans, CZUR a vendu plus de 370 000 scanners dans plus de 140 pays. L'Europe représente environ 40 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise. La majorité des activités de CZUR en Allemagne sont menées par des agents hors ligne et Amazon Allemagne. La société collabore en outre avec certains des principaux acteurs du pays dans leurs efforts de réduction du papier, notamment des entreprises telles qu'IBM, des institutions telles que le Musée allemand de l'outil, l'université d'Iéna (Friedrich-Schiller-Universität Jena) et des départements gouvernementaux, tels que la ville de Hilden.

Fondée en 2013, CZUR conçoit des technologies de matériel intelligent pour les entreprises et les particuliers. Ses appareils de bureau intelligents sont dotés des dernières technologies et du savoir-faire humain pour améliorer considérablement l'efficacité des environnements de travail. Son offre de produits comprend le matériel, les services pour PC, les services cloud, les services web, le développement d'applications et les algorithmes.

