Déclaration de Sweegen concernant l'action en justice de PureCircle

RANCHO SANTA MARGARITA, Californie, 19 septembre 2018 /PRNewswire/ -- PureCircle a déposé plainte devant le tribunal de district des États-Unis pour le district central de Californie contre Sweegen, Inc. PureCircle affirme que le Reb-M Bestevia® de Sweegen enfreint le brevet de PureCircle -- brevet des États-Unis numéro 9,243,273, Une méthode de production du rébaudioside M (Reb-M).

Sweegen, conjointement avec son concédant de licences, possède 13 brevets accordés et plus de 130 demandes de brevet en cours dans le monde entier concernant les édulcorants dérivés de la stévia. Ce portefeuille impressionnant se concentre sur la nouvelle génération d'édulcorants à base de stévia et comporte au moins sept nouvelles méthodes pour la production de Reb-M à partir de plantes non génétiquement modifiées (sans OGM).

Fournisseur novateur de la nouvelle génération d'édulcorants de stévia, Sweegen vend à l'intention de l'industrie des aliments et des boissons du Reb-M et du Reb-D sans calories, à base de plantes et avec vérification par le Projet sans OGM. Cette nouvelle génération d'édulcorants de stévia permet aux sociétés de proposer des produits à teneur réduite en sucre et ayant le même goût sucré que nous avons tous appris à aimer. De tels produits comprennent les boissons gazeuses, les jus, les yaourts, les crèmes glacées, les aliments nutritionnels et les produits de confiserie comme les biscuits.

Sweegen défendra et protégera sa forte position de propriété intellectuelle dans le plus profond respect envers une propriété intellectuelle novatrice dédiée au bien des consommateurs à l'échelle mondiale.

À propos de Sweegen

Sweegen (OTC : SWEE) se consacre à la mise au point, à la production et à la distribution d'édulcorants sans calories dérivés de la stévia pour les industries de l'alimentation, des boissons et des saveurs. Les solides projets de produits de Sweegen, son portefeuille de propriété intellectuelle, sa capacité de préparation spécialisée et sa recherche et développement procurent à la Société les fondations nécessaires à l'innovation et à la livraison d'édulcorants de haute qualité. Pour davantage d'informations, veuillez contacter info@sweegen.com ou visiter le site web de Sweegen www.sweegen.com.

