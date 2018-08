Délégation d'observation évalue les élections au Cambodge

BARCELONE, Espagne, August 2, 2018 /PRNewswire/ --

Vingt partis politiques ont participé à l'élection générale cambodgienne de dimanche. Où plus de 8 millions personnes ont été appelées à voter. Les bureaux de scrutin avaient été ouverts de 7h00 à 15h00 heure locale. Le taux de participation était de 80,49%.

Près de 80000 observateurs des partis politiques ont participé à ce processus ainsi que 539 observateurs internationaux, dont plus de 80 représentants de diverses institutions européennes.

Les observateurs ont été les témoins du processus électoral et on fait un rapport avec la conclusion que les élections furent libres et justes.

«en tant que jeune démocratie, le Cambodge a mené ses élections sans ingérence internationale. Aucune anomalie n'a été décelée dans les procédures de vote» - Andrea del Mastro, Député italien

"les élections ont eu lieu dans une atmosphère paisible et joyeuse. Les controverses entourant ces élections étaient sur les intérêts internationaux et l'ingérence des pays étrangers et le financement de douteuse origine" - Fabrizio Bertot, ex-eurodéputé, Italie

"je pense que l'UE a fait une erreur en évitant de participer au processus électoral cambodgien. Comme d'autres pays démocratiques, le Japon par exemple" - Luca Romagnoli, ex-eurodéputé, Italie

«en tant qu'observateurs internationaux, nous avons rencontré des candidats de l'opposition qui ont participé à la course électorale, avec des droits égaux pour toutes les parties assurés par la Loi. Malgré les tentatives de révolutions colorées par les lobbies occidentaux, comme s'est produit en Ukraine avec un coup d'État" - Maurizio Marrone, membre du Parlement régional d'Italie

«selon l'observation que j'ai faite personnellement, le processus électoral est très professionnel, poli et calme. Tout a été ok de mon côté" - Axel Kasseger, Député autrichien

"ces élections ont été très bien organisées. Il n'a pas été possible de voter deux fois. Les listes d'électeurs inscrits avec leur photo étaient sur le mur public de chaque emplacement" - Jaroslav Holik, Député tchèque

«le processus a été transparent en réponse à la volonté du peuple cambodgien. Le grand nombre d'électeurs de plus de 80% légitiment l'élection démocratique de la 6ème législature» - Momchil Nekov, Eurodéputé bulgare

L'honorable Luca Bellotti, ancien sous-ministre du gouvernement italien, s'est félicité de l'invitation et a salué l'Organisation des élections comme l'a fait le sénateur Razzi de l'Italie qui a fait remarquer l'importance de la coopération internationale.

Dr. Musolino, ancien député régional et politologue, s'est félicité de l'organisation et de la participation ouverte aux élections en tant que symbole de la transparence.