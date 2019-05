D'après les rapports de Gartner, Huawei Intelligent Computing commande la première croissance mondiale, se classant parmi les trois meilleurs d'après le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2018

SHENZHEN, Chine, 9 mai 2019 /PRNewswire/ -- Gartner, leader mondial en recherche et conseil en informatique, a publié un communiqué de presse intitulé « Gartner Says Worldwide Server Revenue Grew 17.8% in the Fourth Quarter of 2018, While Shipments Increased 8.5% » (Gartner affirme que les revenus des serveurs mondiaux ont augmenté de 17,8 % au quatrième trimestre 2018, alors que les expéditions ont augmenté de 8,5 %). Les données du communiqué de presse ont montré que les serveurs de Huawei se sont classés à la troisième place mondiale en termes de chiffre d'affaires au 4e trimestre 2018, avec une croissance en glissement annuel de 45,9 %, le taux de croissance le plus élevé au monde pour les serveurs[1].

D'après le communiqué, le revenu du serveur mondial était de 21,862 milliards USD au 4e trimestre 2018, soit une croissance en glissement annuel de 17,8 %. Au total, 3 472 886 serveurs ont été expédiés à travers le monde, soit une croissance en glissement annuel de 8,5 %. Sur l'ensemble de l'année 2018, la livraison de serveurs à l'échelle mondiale a augmenté de 13,1 pour cent et les revenus liés aux serveurs de 30,1 pour cent par rapport à l'exercice 2017.

Alors que les industries vont de plus en plus loin dans leur processus de transformation numérique, la transformation intelligente n'a pas encore atteint son plein potentiel. Il est à prévoir que l'ampleur de l'infrastructure des technologies de l'information des entreprises maintiendra son élan au cours des prochaines années. Comme cette tendance ne cesse de s'accentuer, les besoins en infrastructures informatiques sont en constante progression. Les centres de données traditionnels doivent faire face à une accentuation des dépenses d'exploitation liées à la consommation d'énergie, à la main-d'œuvre d'exploitation et de maintenance et à l'impact des équipements. C'est alors que la transformation intelligente entre en jeu, afin d'atténuer efficacement ces problèmes. Dans le même temps, les besoins informatiques en matière d'intelligence artificielle sont de plus en plus importants.

Huawei a observé cette tendance avec soin et possède une vue d'ensemble des défis auxquels se heurte la transformation intelligente des centres de données. Huawei Intelligent Computing s'appuie sur cette vision pour déployer ses initiatives de recherche et développement sur trois fronts : le moteur d'accélération intelligent, le moteur de gestion intelligent et les solutions innovantes pour les centres de données. Huawei est passé de ses serveurs traditionnels x86 à des serveurs intelligents. De plus, Huawei propose des solutions hiérarchisées couvrant les scénarios de déploiement à un seul nœud, à grande échelle et à très grande échelle, répondant idéalement aux besoins de transformation intelligente des centres de données à partir de multiples dimensions.

Et Huawei a été encore plus loin avec le lancement des chipsets d'intelligence artificielle Ascend 310/910 et du CPU basé sur ARM Kunpeng 920 en octobre 2018 et janvier 2019 respectivement. Ces chipsets de base renforcent les offres d'informatique intelligente de Huawei : la plateforme informatique Atlas AI et les serveurs de la série TaiShan. Le portefeuille de produits élargi couvre les scénarios Cloud-Edge-Device (Nuage-Périphérie-Dispositif), qui répondent à des besoins informatiques diversifiés.

Huawei Intelligent Computing repousse les frontières du secteur de l'informatique avec ses serveurs FusionServer Pro x86 et TaiShan basés sur ARM et ses produits Atlas alimentés par Ascend. La position de Huawei est idéale pour mener la transformation intelligente des centres de données pour les clients et pour faciliter la transformation du secteur.

D'après le rapport de Gartner également, au quatrième trimestre de 2018, Huawei occupe la première place depuis plusieurs trimestres consécutifs grâce à ses livraisons de serveurs lames et de serveurs à quatre connecteurs sur le marché chinois. L'ensemble de ces statistiques montre bien les prouesses et la puissance de Huawei Intelligent Computing.

Source 1 : « Gartner a déclaré que les revenus des serveurs mondiaux ont augmenté de 17,8 % au quatrième trimestre 2018, alors que les expéditions ont augmenté de 8,5 % » 18 mars 2019 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-03-18-gartner-says-worldwide-server-revenue-grew-17-8-per-c

À propos de Huawei

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et de dispositifs intelligents destinés aux technologies de l'information et des communications (TIC). Proposant des solutions intégrées dans quatre domaines essentiels - réseaux de télécommunications, informatique, dispositifs intelligents et cloud -, nous nous engageons à apporter le numérique à tout un chacun, à tous les foyers et toutes les organisations, pour contribuer à un monde entièrement connecté et intelligent.

Le portefeuille de produits, de solutions et de services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et fiable. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires de l'écosystème, nous créons une valeur durable pour nos clients, en travaillant à responsabiliser les gens, à embellir la vie familiale et à insuffler l'innovation dans les entreprises de toutes tailles et de toutes formes.

Chez Huawei, l'innovation s'articule autour des besoins des clients. Nous faisons de grands investissements dans la recherche fondamentale, en nous consacrant aux percées technologiques qui font avancer le monde. Nous comptons plus de 180 000 employés et exerçons nos activités dans plus de 170 pays et régions du globe. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site en ligne de Huawei sur www.huawei.com, ou suivez-nous sur :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Related Links

http://www.huawei.com



SOURCE Huawei