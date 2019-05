D'après Xu-Hao, adjoint au maire de Guiyang, grâce aux mégadonnées, les gens ressentent plus de confiance envers l'avenir de la ville

La délégation de médias, composée de plus de 20 journalistes d'organes de presse reconnus en Chine, au Japon et en Corée, parmi lesquels People's Daily Online, CGTN, China Foreign Languages Publishing Administration's People's China, Global Times, Huanqiu.com, China.org.cn, les japonais Mainichi Shimbun et Weekly Toyo Keizai ainsi que Donga Daily, Channel A, Korean Economy et Aju Business Daily de Corée du Sud, ont tous parcouru Guiyang pour mieux comprendre le développement de l'industrie des mégadonnées.

Commentant la capacité du gouvernement en matière de gouvernance, M. Xu a déclaré : « Le symbole de la modernisation de la Chine comprend à la fois sa modernisation économique et la modernisation de la capacité de gouvernance nationale et du système de gouvernance. Le développement des mégadonnées englobe des utilisations à la fois politiques, commerciales et civiles et Guiyang encourage la mise en œuvre de mégadonnées dans les domaines commerciaux et civils par leur application dans les affaires gouvernementales. »

Guiyang est la capitale de la province du Guizhou, dont certaines zones ont toujours été en proie à la pauvreté, en raison de leur situation montagneuse ; la lutte contre la pauvreté est ainsi devenue la mission principale des autorités provinciales. Xu a expliqué que Guiyang a construit la « plateforme de soutien de précision pour les mégadonnées de Guiyang », qui comprend huit modèles de mégadonnées et dix systèmes de mégadonnées et intègre de manière exhaustive des données provenant des registres de la lutte contre la pauvreté, des affaires civiles, de la planification de la santé et des dossiers pédagogiques, ainsi que d'autres données sociologiques.

Au fil des années, depuis le développement du secteur des mégadonnées, Guizhou a connu la réalisation de plusieurs des premières percées du pays. Du point de vue de l'adjoint au maire Xu Hao, en charge du développement des mégadonnées, la plus grande réalisation due au développement du secteur des mégadonnées est le sentiment de fierté et de confiance beaucoup plus fort dans l'avenir de la ville que ressentent désormais les habitants de Guiyang.

