D É O primeiro shopping brasileiro a oferecer Centro de Treinamento em Esportes Eletrônicos

SÃO PAULO, 3 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Propor novas experiências de consumo é um desafio obrigatório na indústria de shoppings. Atento a essa realidade, o Shopping D acaba de dar um exemplo de inovação ao se tornar, nesta segunda-feira 3, o primeiro shopping brasileiro a oferecer um complexo de treinamento exclusivo para praticantes e fãs de eSports (esportes eletrônicos), modalidade crescente em todo o mundo.

Por meio de uma parceria entre a sua administradora, a CCP (Cyrela Commercial Properties), e a Team One eSports, uma das mais importantes empresas nacionais de eSports, o Shopping D é a nova casa da One Academy.

Em área de 400m², a academia reúne cinco ambientes dedicados a treinamento, formação de atletas, preparação física e psicológica, geração de conteúdo, arena para relacionamento com atletas amadores e fãs e ações de patrocinadores, além de espaço administrativo.

"Queremos nos consolidar internacionalmente como uma grande equipe em todas as modalidades. Ter estrutura moderna e time 100% dedicado no local significam vantagens competitivas", avalia Alexandre "kakavel" Peres, CEO e fundador da Team One eSports, campeã brasileira de League of Leagends (LoL) em 2017. "A chegada ao Shopping D representa o sonho de alcançar um novo patamar de projeção", diz.

De acordo com o superintendente do Shopping D, Fábio Oliveira, a inauguração da One Academy reforça ainda o mais propósito do centro de compras de oferecer projetos inovadores.

"Nosso público ganha uma alternativa altamente conectada com o que há de mais atual em diversão digital, e com a vantagem de poder vivenciar esse diferencial usufruindo de uma estrutura completa, com segurança, conforto e conveniência", afirma o executivo.

Oliveira acredita que a novidade contribuirá com o aumento do fluxo de público por atrair um perfil específico e complementar de consumidor. "É um benefício que converge com a nossa forma de administração, focada na satisfação do cliente e na parceria sólida e produtiva com o lojista".

Estima-se que o Brasil tenha atualmente 70 milhões de jogadores de eSports. Pesquisa da Game Latam, divulgada no final do ano passado, mostra que os fãs brasileiros lideram de longe o ranking latino-americano de consumo de games, hardwares e periféricos. E a tendência é que o investimento desses gamers aumente 53% em 2019.

