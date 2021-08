Д-р Доминик Кларке становится техническим директором подразделения Discovery Life Sciences

Д-р Доминик Кларке становится техническим директором подразделения генной и клеточной терапии в Discovery Life Sciences

ХАНТСВИЛЛ (шт. Алабама), 12 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (далее "Discovery"), специализирующаяся на биообразцах и биомаркерах, сегодня объявила о том, что доктор философии Доминик Кларке (Dominic Clarke) принят на работу в качестве технического директора подразделения генной и клеточной терапии. Его работа в этой должности будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Discovery в качестве одного из мировых лидеров в области материалов и аналитических услуг для клеточной и генной терапии, обеспечивающего разработку и производство современных лекарственных средств.

«Появление в Discovery Доминика, являющегося одним из многоопытных и широко признанных ведущих специалистов в сфере клеточной и генной терапии, обеспечит существенное повышение эффективности работы нашего и без того быстро расширяющегося подразделения услуг клеточной и генной терапии, — сообщил главный исполнительный директор компании Discovery Гленн Билавски (Glenn Bilawsky). —Индустрия клеточной и генной терапии признает его высокий уровень квалификации в оценке и внедрении передовых технологий в глобальном масштабе. Его знания, опыт и навыки значительно расширят наши возможности по реализации разрабатываемых исследователями программ клеточной терапии с момента первого открытия до внедрения в производство».

Д-р Кларке обладает более чем 15-летним опытом в сфере клеточной и генной терапии. Он является исполняющим обязанности председателя Международного общества по развитию технологий клеточной и генной терапии (ISCT) и Комитета по разработке продукции — всемирного форума лидеров отрасли, целью которого является перевод процесса научных исследований и разработки технологий с экспериментального на клинический уровень посредством образования и методической помощи. До прихода в Discovery он занимал должность руководителя международного подразделения клеточной терапии в компании HemaCare, входящей в структуру Charles River. За время своего пребывания на этом посту он разработал глобальную корпоративную стратегию компании в области клеточной терапии и возглавил процесс ее реализации, предоставлял научно-технические знания и опыт как в операционной, так и в коммерческой сфере, а также являлся инициатором внедрения инноваций в масштабах всей организации.

«Свойственное компании Discovery уникальное сочетание отличительных биологических образцов и возможностей тестирования имеет важнейшее значение для дальнейшего развития и коммерциализации клеточной и генной терапии, — заявил д-р Кларке. — Я очень рад возможности присоединиться к этой превосходной команде и поделиться своими идеями в поддержку успеха клеточной терапии. Компания Discovery Life Sciences заложила прочную основу в лице специалистов по биологическим образцам и биомаркерам, и я с нетерпением ожидаю возможности способствовать дальнейшему совершенствованию имеющихся у них продуктов и услуг в области клеточной и генной терапии. В настоящее время Discovery удовлетворяет глобальные потребности и превосходит ожидания разработчиков и производителей средств клеточной терапии в отношении качества, скорости и масштабируемости, которые необходимы для обеспечения безопасного, эффективного и современного лечения».

Информация о Discovery Life Sciences и HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences — команда специалистов в области биообразцов и биомаркеров, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров в целях ускорения реализации программ прецизионной медицины для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других сложных состояний. Мы являемся одним из ведущих поставщиков высококлассных исходных материалов для клеточной терапии и мультиомических аналитических услуг экспертного уровня для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных программ в области клеточной и генной терапии.

HudsonAlpha Discovery® — подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике, и всемирно признанная сервисная лаборатория, использующая самые современные геномные исследовательские технологии для комплексной поддержки исследований в области разработки лекарственных препаратов и клинических исследований.

Опираясь на научные знания, команда Discovery совместно с клиентами применяет инновационный подход к преодолению препятствий и ускоренному достижению конечного результата. We are Science at your Service™! Более подробная информация представлена на сайте dls.com.

