D3O, la société leader en matière de protection contre les chocs, est rachetée par Elysian Capital III LP

D3O est reconnue internationalement comme la marque la plus importante de protection contre les chocs, en partenariat avec un portefeuille important de marques mondiales dans les secteurs de la moto, du sport, de la défense, des vêtements de travail et de l'électronique grand public. Les produits D3O sont utilisés par le ministère de la Défense des États-Unis, Fox Racing, ZAGG et Triumph Motorcycles parmi d'autres.

D3O dispose d'un portefeuille de technologies brevetées de marque qui sont utilisées dans un éventail d'applications : des systèmes de doublure de casque qui atténuent le risque de lésions cérébrales traumatiques pour les soldats et les premiers intervenants, aux protections discrètes homologués CE pour motocyclistes, aux protections des mains pour les travailleurs industriels, aux coques et protections d'écran pour les smartphones.

Avec sa couleur orange distincte, la « marque-ingrédient » D3O est reconnue comme l'autorité en matière de protection contre les chocs et l'équipe d'ambassadeurs de la marque comprend la star de la NHL Seth Jones, le détenteur du record du monde de l'Isle of Man TT Michael Dunlop et l'octuple médaillée d'or de la course de descente Tahnée Seagrave. Les produits et matériaux de D3O sont également utilisés par les équipes de Formule 1, les cascadeurs d'Hollywood et de nombreux athlètes olympiques lors des Jeux de Tokyo 2020.

Stuart Sawyer, PDG de D3O, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec Elysian pour la prochaine phase de croissance de D3O. Notre équipe talentueuse et travailleuse a effectué un travail exceptionnel pour établir D3O comme le leader du marché de la protection contre les chocs. Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée en continuant d'innover, en offrant un service client de premier ordre et en proposant une proposition de valeur de marque convaincante. J'aimerais remercier nos précédents investisseurs pour le soutien qu'ils nous ont apporté lors de la création de D3O. Nous avons maintenant hâte de faire évoluer l'entreprise et de saisir les opportunités qui s'offrent à nous pour protéger les personnes et leurs biens dans le monde entier. »

James Cunningham, partenaire chez Elysian Capital, a déclaré : « Nous avons été très impressionnés par la façon dont Stuart et l'équipe ont développé la marque D3O et par l'ampleur et la qualité des clients que l'entreprise sert. Nous sommes impatients de les soutenir pendant qu'ils réalisent le potentiel de la marque sur des segments de marché existants et nouveaux. »

À PROPOS DE D3O (www.D3O.com)

D3O est une société de protection à croissance rapide qui développe et commercialise des produits de protection contre les chocs de premier ordre. Avec des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine, D3O s'associe à un large portefeuille de marques de classe mondiale, dont le ministère américain de la Défense, ZAGG, Triumph Motorcycles et Fox Racing. Qu'il s'agisse de protections corporelles pour les athlètes professionnels et motocyclistes ou de systèmes de doublure de casque qui atténuent le risque de lésions cérébrales traumatiques, D3O est reconnu comme l'autorité en matière de protection contre les chocs.

À PROPOS D'ELYSIAN CAPITAL LLP (www.elysiancapital.com)

Elysian Capital est un fonds d'investissement privé indépendant spécialisé dans le marché intermédiaire inférieur du Royaume-Uni et de l'Irlande. L'équipe de direction associe des compétences entrepreneuriales et opérationnelles à une capacité expérimentée en matière de capital-investissement et de dette à effet de levier, offrant ainsi toute la gamme de compétences nécessaires pour réaliser et développer des investissements fructueux sur les marchés cibles d'Elysian Capital.

