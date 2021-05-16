大多數電視節目未能與多元化觀眾引起共鳴

51% 的節目在黑人／非裔美國人和西班牙裔英語中排名為最低四分位數

44% 的節目在亞洲人中排名在最低四分位數

相比之下，非西班牙裔白人將同一類節目中排名在最高四分位數，顯示現今的節目沒有與其他界別連繫所需的文化見解

串流媒體平台提供大部分有效個人節目。不過，主要的流行網絡，例如 Univision、OWN 及 BET 已證實在考慮所有內容的情況下節節領先。最高評分的一般市場網絡是 NBC。研究的熱門節目包括：

非西班牙裔白人： When Calls the Heart (Hallmark)

(Hallmark) 非裔美國人： Sunday Best (BET) 及 Greenleaf (OWN)

(BET) 及 (OWN) 西班牙裔英語： House of Flowers (Netflix)

(Netflix) 西班牙裔雙語： Mira Quien Baila (Univision)

(Univision) 西班牙裔西班牙語： Pequeños Gigantes (Univision)

(Univision) 亞洲人： Killing Eve (Hulu)

(Hulu) 殘疾人士： Special (Netflix)

(Netflix) 多文化與共融： House of Flowers 及 Blood and Water (Netflix)

及 (Netflix) 同志及酷兒族群：The Fosters (ABC Family / Hulu)

AIMM 聯合創始人兼 CIIMatters 合夥人 Carlos Santiago 說：「藉著 CIIM™，我們正在改變整個行業處理共融的方式，並了解共融如何影響業務和社會。這不但讓我們以符合道德的方式向前走，而且是明智的商業決策。隨著網絡預售會臨近，這項分析為廣告商提供了在最大程度上發揮其影響所需的關鍵分析資料，同時為網絡提供一個度身訂造節目內容的機會，以接觸特定的觀眾並為品牌開創更有價值的廣告空間。」

目前，超過 250 個品牌和 150 家公司使用 CIIM™，透過探索觸及率、代表性、相關性及投資回報的交叉點和影響來優化內容相關性影響。事實上，Kellogg 市場推廣總監兼 AIMM 董事會成員 Gail Horwood 表示：「在 Kellogg 的銷售歸因測試中，消費者對真實文化代表的看法對我們各個廣告系列的成功帶來 47% 的影響。CIIM 工具對我們來說非常有價值，因此我們已將其整合到所有創意素材的營銷流程中。」 AIMM 認為，這種轉變直接反映社會及其文化多樣性。

AIMM 透過解決社會不平等問題及採取行動來落實變革，繼續提高標準及確保行業問責。它最近發表了一份由 100 多名市場推廣行政人員簽署的承諾，以支援亞裔美國人與太平洋島民社群，並消除所有形式的仇恨。去年秋天，該組織在黃金時段的艾美獎頒獎禮中發佈了一個強大而星光熠熠的公共服務聲明，以鼓勵荷里活付出更大努力來促進真實的文化代表性，並慶祝與此使命相關的 #SeeALL 活動的週年紀念。 這點獲得行業來信的支持，當中指出，在未來，營銷人員在將媒體資金分配給節目和網絡之前，將評估各個界別的共融和公平代表性。

ANA 行政總裁 Bob Liodice 表示：「長期以來，營銷人員和娛樂業都忽視了準確文化反思的力量。CIIM™ 有能力成為社會變革的催化劑，鼓勵娛樂和廣告行業在螢幕上提供公平的代表性和多元化的描述，以便業界可以更有效反映在螢幕前欣賞節目內容的觀眾。」

附錄

研究方法：透過焦點和交叉測試，CIIM™ 將內容顯示給多個消費者界別以評估回響。最佳文化刻畫始於代表性，但需要更豐富的表達方式。與其他工具不同，CIIM™ 測試多項特質，例如尊重、文化價值、真實性、好榜樣、積極思考、慶祝、同志驕傲和身份認同。

新研究發現和持續進行的 CIIM™ 研究為廣告商和網絡提供數個基準工具，以評估他們的內容如何準確刻畫及引起多元化觀眾的共鳴。最近的 CIIM™ 研究顯示，公平代表性對消費者來說非常重要，接近三分之一的觀眾喜歡在廣告中展示的品牌，或更喜歡能夠準確刻畫文化的娛樂節目。

其他研究發現包括：

29% 的節目（包括語言節目）在西班牙裔美國人中排名高於平均水平

35% 的節目在黑人／非裔美國人及亞洲人中的排名高於平均水平

71% 的節目在非西班牙裔白人中的排名高於平均水平

14% 的節目在非西班牙裔白人中排名在最低四分位數

完整排名包括：

熱門網絡：

地方性非裔美國人：BET 及 OWN



地方性西班牙裔：Univision



一般市場網路：NBC



串流媒體：Netflix



可下載：YouTube

最佳文化網絡：

Univision



Telemundo



OWN



BET



NBC

如欲了解有關 AIMM 及 CIIM™ 的更多資訊，或參加我們即將在 5 月 24 日上午 11 時至中午 12 時（太平洋時間）舉行的 CIIM 結果網絡研討會，請瀏覽 https://www.anaaimm.net。

關於共融與多元文化營銷聯盟 (AIMM)

ANA 的共融與多元文化營銷聯盟 (Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing, AIMM) 於 2016 年成立，透過解決多元文化和共融營銷的機會，為企業提供可行的增長解決方案。 AIMM 由資深廣告商、媒體／出版商、研究和數據公司、廣告公司和貿易組織組成，旨在強調一般、西班牙裔、非裔美國人、亞裔美國人和同志及酷兒族群市場中錯過的增長潛力。這個行業領導者組成的非凡工作小組現正改變多元文化和共融營銷的方式，並透過整個行業的重新啟動（在這方面的最大型）來深入了解。除了單是識別增長潛力之外，AIMM 也向其成員（及行業）展示如何以最有效的方式發揮這種潛力，以實現積極的純利影響。AIMM 是這個範疇的領先權威。

關於全國廣告商協會

全國廣告商協會 (Association of National Advertisers, ANA) 的使命是為營銷專業人員、品牌和企業，以及整個行業推動增長。增長是生態系統中所有參與者的基礎。ANA 旨在利用 ANA 董事會的 12 點 ANA 增長議程來協調這些利益，而該議程已獲得 ANA 董事會和全球營銷總監發展理事會 (CMO Growth Council) 的認可和擁護。ANA 的成員包括 1,400 多家國內和國際公司，其中包括 900 多家客戶端營銷人員和非牟利籌款組織，以及 500 個營銷解決方案供應商（數據科學和技術公司、廣告公司、出版商、媒體公司、供應商和經銷商）。整體而言，ANA 成員公司共代表 20,000 個品牌，僱用 50,000 名行業專業人員，並每年在營銷和廣告上投資超過 4,000 億美元。

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