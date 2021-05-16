大多数电视节目无法与多元化受众产生共鸣

51%的节目在黑人/非裔美国人和西班牙裔美国人中排名最低

44%的节目在亚裔人中排名最低

相比之下，这些相同节目在非西班牙裔白人中排名最高，显示出如今的节目不具备与其他少数人种建立联系所需的文化见解。

流媒体平台提供了大部分有效的个人节目。尽管如此，Univision、OWN和BET等主要地方网络证明在考虑所有内容方面处于领先位置。获得最高评价的综合市场网络是NBC。此次调查中排名靠前的节目包括：

非西班牙裔白人： When Calls the Heart (Hallmark)

(Hallmark) 非裔美国人： Sunday Best (BET) and Greenleaf (OWN)

(BET) and (OWN) 英语西班牙裔人： House of Flowers (Netflix)

(Netflix) 双语西班牙裔人： Mira Quien Baila (Univision)

(Univision) 西班牙语西班牙裔人： Pequeños Gigantes (Univision)

(Univision) 亚裔人： Killing Eve (Hulu)

(Hulu) 残疾人： Special (Netflix)

(Netflix) MC&I： House of Flowers 和 Blood and Water (Netflix)

和 (Netflix) 性别少数群体：The Fosters (ABC Family / Hulu)

AIMM联合创始人兼CIIMatters合伙人Carlos Santiago表示：“通过CIIM™，我们正在改变整个行业实施包容性的方式，并了解其对商业和社会的影响。这不仅是一种合乎道德的发展方式，而且也有很好的商业意义。随着网络展映大会的临近，本研究为广告主提供了最大限度地扩大其工作影响力所需的重要见解，同时为各网络提供定制内容机会来覆盖特定观众，并为品牌创造更有价值的广告空间。"

通过探索覆盖率、体现性、相关性和投资回报率的交集和影响，目前有250多个品牌和150多家公司使用CIIM™来优化内容相关性影响。事实上，Kellogg首席营销官兼AIMM董事会成员Gail Horwood表示：“在Kellogg的销售归属测试中，消费者对真正文化代表性的感知在对我们活动成功的影响方面达到47%。CIIM工具对我们来说很有价值，因此我们将其整合到所有创意营销流程中。”AIMM认为，这一转变直接反映了社会及其更加丰富的文化多元化。

AIMM通过解决社会不平等并采取行动实施变革来不断提高行业标准并保持行业责任。该组织最近发布了一项由100多位营销高管签署的承诺，以支持AAPI社区并消除一切形式的仇恨。去年秋天，在黄金时段艾美奖期间，该组织发布了一个功能强大、明星云集的PSA（公益广告） ，以鼓励好莱坞做出更大努力来促进真正的文化代表性，并庆祝与这一使命相关的#SeeALL宣传活动周年庆典。该活动得到一封行业宣言的支持，宣言指出，展望未来，营销商将评估各少数人种代表的包容性和公平性，然后再将媒体资金分配给节目和网络。

ANA首席执行官Bob Liodice表示：“长期以来，营销商和娱乐行业忽视了准确文化反思的力量。CIIM™有能力成为社会变革的推动力，鼓励娱乐和广告行业在屏幕上提供公平代表性和多元化展现，以使其更好地在屏幕上体现这一理念。”

附录

方法：通过专注及跨少数人种测试， CIIM™将内容展示于各种消费者群体来评估共鸣性。最佳文化描述始于代表性，但需要更丰富的表达。与任何其他可用工具不同，CIIM™测试多种属性，如尊重、文化价值观、真实性、良好榜样、积极反思、庆祝活动、自豪和同一性。

新的发现和正在进行的CIIM™研究可为广告主和网络提供基准工具，以评估其内容的准确描述和与不同受众的共鸣具有多大效果。最近的CIIM™研究表明，公平代表性对消费者非常重要，有近三分之一的观众偏爱在可准确描述文化的广告或娱乐节目中显示一个品牌。

其他调查结果包括：

29%的节目排名高于西班牙裔人的平均水平，包括该语言节目

35%的节目排名高于黑人/非裔美国人和亚裔人的平均水平

71%的节目排名高于非西班牙裔白人的平均水平

14%的节目在非西班牙裔白人中排名最低

完整排名包括：

排名最高的网络：

地方非裔美国人：BET和OWN



地方西班牙裔人：Univision



综合市场网络：NBC



流媒体：Netflix



下载网站：YouTube

最佳文化网络：

Univision



Telemundo



OWN



BET



NBC

如需了解有关AIMM和CIIM™的更多信息，或参加我们将于5月24日上午11:00-下午12:00（太平洋时间）举行的有关CIIM计划结果的网络研讨会，请访问https://www.anaaimm.net。

关于包容性和多元文化营销联盟（AIMM）

ANA包容性和多元文化营销联盟（AIMM，Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing）成立于 2016年，旨在通过抓住多元文化和包容性营销机会为企业提供切实可行的增长解决方案。AIMM由高层次广告主、媒体/出版商、研究和数据公司、机构和贸易组织组成，旨在聚焦整体、西班牙裔人、非裔美国人、亚裔美国人和LGBTQ市场遗漏的增长潜力。这一由行业领导者组成的非凡工作团体正在通过整个行业的重塑运动来改变多元文化和包容性营销方式和构想 -- 这是此领域有史以来规模最大的一次。除了简单地识别增长潜力在何处之外，AIMM还向会员（和行业）展示如何最大限度地发挥这一潜力，以实现积极的盈利影响力。AIMM是该领域的领先机构。

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