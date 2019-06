Da lavagem inteligente para o futuro do cuidado com roupas e tecidos: Haier revela suas últimas inovações de 2019 para enriquecer sua capacidade da Internet das Roupas

Você está pronto para a Internet para vestuário, um futuro onde suas roupas interagem com seus eletrodomésticos? Onde você não tem mais que se preocupar se seu suéter favorito vai encolher ou ficar consultando etiquetas minúsculas? Ou passar roupas! Bem, prepare-se porque o futuro é aqui. A Haier, fabricante número 1 de eletrodomésticos, revelou seus últimos produtos voltados para um mundo no qual nossas roupas se conectam à rede.

A gama de produtos "conectados" mais recente pronta para a era da Internet das Roupas, inclui:

Máquina de lavar "Qianhe": a primeira máquina de lavar com ar ultrassônico de 601 mm que transforma água em partículas de mícron que podem permear por tecidos de roupas para suavizar vincos, possibilitando aos usuários desfrutar de uma experiência livre de ferro.

Máquina de lavar "Yiren": a primeira máquina de lavar sem tambor externo acrescentou outro fator surpreendente ao evento. O design de remover o tambor externo e deixar o tambor interno preso à água solucionou o programa comum de "tambor sujo" das máquinas de lavar tradicionais, eliminando a possibilidade da sujeira entupida causar contaminação às roupas recém-lavadas.

Máquina de lavar + cuidados conjuntos Casarte, voltada para artigos de luxo, oferece uma solução quatro em um para lavagem a ar, lavagem a água e secagem a bomba quente para cargas de 7-10 kg. Visando proporcionar serviços de lavagem proativos, o sensor embutido da máquina de lavar + cuidados conjuntos Casarte ativa o dispositivo de acordo com a abordagem do usuário e define automaticamente os procedimentos por meio da lavagem e secagem de acordo com o material de roupas identificado pela máquina.

A máquina de lavar Leader 2 vem com uma assistente de lavanderia virtual com suporte de IA para fazer recomendações sobre cuidados com tecidos e configurações de lavagem. Além disso, ela permanece operacional sem acesso à internet, fazendo dela um terminal inteligente e independente. Com nível supremo de tecnologia de lavagem com ducha 3D e antimofo, ela evita o surgimento de bolor e bactérias conquistando uma lavagem supremamente limpa.

Ao comentar sobre o lançamento dos novos produtos, o encarregado da unidade de negócios declarou: "Tomamos cenários da vida real como a fonte primária de inovação, a fim de impulsionar a revolução da Haier no setor. Desde criar máquinas de lavar de nível internacional até construir um ecossistema de soluções de "lavagem inteligente", a contribuição da empresa ao estilo de vida limpo e higiênico representa uma barreira pioneira no setor".

Eletrodomésticos conectados para um futuro de interação inteligente

A vida na era da Internet das Roupas: durante o evento, a Haier proporcionou insights sobre como as casas do futuro poderiam funcionar, usando eletrodomésticos integrados por toda a casa. Ao demonstrar o conceito de "Varanda Inteligente", a Haier mostrou como os dispositivos se comunicam, por exemplo, como a máquina de levar e a máquina de secar interagem de maneira independente para concluir ciclos de lavagem e secagem.

A limpeza e o cuidado com sapatos é outro campo desconhecido que a empresa tem explorado. A Haier apresentou as soluções "Smart Entryway" com uma máquina que relaciona o procedimento de lavagem e cuidados personalizados aos sapatos de diferentes tipos e estilos.

"Expandimos o foco da máquina de lavar da Haier de sua funcionalidade para uma plataforma de gestão que supervisiona todo o ciclo de vida das roupas. Ao compilar recursos multifacetados sobre produtos de lavagem e marcas de roupas, nossos produtos podem proporcionar aos usuários soluções integradas para lavagem, proteção, armazenamento, emparelhamento de roupas e compras", declarou a pessoa relevante responsável.

Sob sua estratégia de localização "três em um" - mesclando design, fabricação e vendas - a Haier continua entregando dispositivos de lavagem inovadores aos usuários, desenvolvendo uma fundação robusta para seu ecossistema de casa inteligente líder mundial e seu portfólio de marca.

