Dados globais mais recentes indicam cerca de 8 milhões de mortes por tabagismo em 2019, e 90% dos novos fumantes ficam viciados aos 25 anos

O número global de fumantes continua a aumentar, com o tabagismo causando quase 8 milhões de mortes em 2019, sendo a causa de uma em cada cinco mortes de homens.

90% dos novos fumantes se tornam viciados na idade de 25 anos - é crucial impedir que os adolescentes comecem a fumar para mudar o desenvolvimento dessa tendência para a próxima geração.

Os países devem cumprir seus compromissos para adotar e reforçar políticas eficazes de controle do tabaco, incluindo impostos mais altos sobre produtos do tabaco. Proibir a publicidade contra o tabaco, inclusive nas redes sociais, e ambientes sem fumaça, pode ajudar a evitar ainda mais o início do fumo entre os jovens.

Embora a prevalência global do tabagismo padronizada pela idade tenha diminuído significativamente entre 1990 e 2019, o progresso similar não foi observado para o hábito de mascar tabaco – com uma taxa de uso ajustada por 25% entre homens acima de 15 anos no sul da Ásia.

SEATTLE, 31 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Os dados mais abrangentes sobre tendências globais no tabagismo destacam seu enorme peso para a saúde global. O número de fumantes em todo o mundo aumentou para 1,1 bilhão em 2019, com o tabagismo causando 7,7 milhões de mortes – incluindo 1 em cada 5 mortes de homens em todo o mundo.

Em particular, a preocupação são as taxas persistentes de tabagismo entre os jovens, sendo que mais da metade dos países em todo o mundo não apresentam progresso na redução do tabagismo entre jovens de 15 a 24 anos. 89% dos novos fumantes se tornam viciados aos 25 anos. Proteger os jovens do vício em nicotina durante esta janela crítica será crucial para eliminar o uso do tabaco na próxima geração.

Utilizando dados de 3.625 pesquisas representativas nacionais, os três novos estudos publicados na The Lancet e na The Lancet Public Health pela colaboração no estudo da Sobrecarga Geral de Doenças, liderado pelo Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde, oferecem estimativas globais sobre a prevalência do tabagismo em 204 países em homens e mulheres com mais de 15 anos, incluindo idade de iniciação, doenças associadas, e os riscos entre os fumantes atuais e ex-tabagistas, além da primeira análise das tendências globais no consumo de tabaco para mascar.

Publicados antes do Dia Mundial Sem Tabaco (31 de maio), os autores convocam todos os países a adotar e aplicar urgentemente um pacote abrangente de políticas baseadas em evidências para reduzir a prevalência do uso do tabaco e evitar o início, particularmente entre adolescentes e jovens adultos.

"O fumo é um importante fator de risco que ameaça a saúde das pessoas em todo o mundo, mas o controle do tabaco é incrivelmente insuficiente em muitos países em todo o mundo. De forma persistente, a alta prevalência do tabagismo entre os jovens em muitos países, juntamente com a expansão de novos produtos de tabaco e nicotina, destaca a necessidade urgente de redobrar o controle do tabaco. Se uma pessoa não se torna fumante regular aos 25 anos, é muito improvável que ela se torne fumante. Isso apresenta uma janela crítica de oportunidades para intervenções que podem impedir que os jovens comecem a fumar e tenham uma boa saúde para o resto de suas vidas", disse a professora Emmanuela Gakidou, autora sênior do Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), University of Seattle, Washington. [1]

Número crescente de fumantes destaca a crescente batalha no controle global do tabaco

Desde 1990, a prevalência global do tabagismo entre os homens diminuiu 27,5% e 37,7% entre as mulheres. No entanto, vinte países observaram aumentos significativos na prevalência entre os homens e doze observaram aumentos significativos entre as mulheres.

Em metade dos países, as reduções da prevalência não têm acompanhado o ritmo do crescimento populacional e o número de fumantes atuais aumentou. Os dez países com o maior número de fumantes de tabaco em 2019, juntos com quase dois terços da população global de tabaco, são China, Índia, Indonésia, Estados Unidos, Rússia, Bangladesh, Japão, Turquia, Vietnã e Filipinas – atualmente, uma pessoa fumante de tabaco em cada três (341 milhões) reside na China.

Em 2019, o tabagismo foi associado a 1,7 milhão de mortes por doença cardíaca isquêmica, 1,6 milhão de mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica, 1,3 milhão de mortes por câncer de pulmão, traqueal, bronquial e quase 1 milhão de mortes por derrame. Estudos anteriores mostraram que pelo menos uma pessoa em cada dois fumantes de longa data morrerá por causas diretamente ligadas ao tabagismo, e que os fumantes têm uma expectativa média de vida de dez anos menos do que pessoas que nunca fumaram.

Aproximadamente 87% das mortes atribuídas ao tabagismo ocorreram entre pessoas fumantes. Apenas 6% das mortes globais atribuídas ao tabagismo ocorreram entre os indivíduos que deixaram de fumar pelo menos 15 anos antes, destacando os importantes benefícios de cessação para a saúde.

Em 2019, se consumiu o equivalente a 7,4 trilhões de cigarros (somando todos os produtos de tabaco para fumar, cigarros manufaturados, cigarros enrolados à mão, charutos, cigarrilhas, cachimbos, shisha e produtos regionais, como bidis (Índia) e kreteks (Indonésia)), e atingiu 20,3 bilhões todos os dias em todo o mundo. Geralmente, os países com o maior consumo por pessoa são europeus. Globalmente, um em cada três homens fumantes e uma em cada cinco mulheres fumantes consomem 20 ou mais equivalentes de cigarro por dia.

15 a 24 anos: uma janela crítica para mudar o curso da epidemia do tabaco

"Estudos comportamentais e biológicos sugerem que os jovens são particularmente vulneráveis a vícios e, com altas taxas de cessação raramente observadas globalmente, a propagação do tabaco continuará por anos, a menos que os países possam reduzir drasticamente o número de novos fumantes a cada ano. Com nove entre dez fumantes iniciando antes dos 25 anos, garantir que os jovens permaneçam livres do vício do fumo até os vinte e poucos anos resultará em reduções radicais nas taxas de tabagismo na próxima geração", disse Marissa Reitsma, autora líder dos estudos sobre tabagismo, IHME. [1]

Em 2019, havia cerca de 155 milhões de fumantes entre 15 e 24 anos, o equivalente a 20,1% dos homens jovens e 5% das mulheres jovens em todo o mundo.

Dois terços (65,5%) de todos os fumantes de hoje começaram a fumar aos 20 anos, e 89% dos fumantes começaram aos 25 anos. Isso destaca uma janela de idade crítica durante a qual os indivíduos desenvolvem dependência de nicotina e a transição para se tornarem fumantes definitivamente.

Em 12 países e territórios em 2019, mais de um em cada três jovens eram fumantes, incluindo na Bulgária, Croácia, Letônia, França, Chile, Turquia e Groenlândia, bem como cinco ilhas do Pacífico.

Globalmente, a prevalência do tabagismo entre os jovens diminuiu entre 1990 e 2019, tanto entre os jovens (-32,9%) quanto entre as mulheres jovens (-37,6%). O progresso variou entre os países, com apenas 81 atingindo uma redução significativa na prevalência entre os jovens. Nenhuma mudança foi observada em mais da metade dos países.

Em muitos países, o progresso na redução da prevalência do tabagismo não manteve o ritmo com o aumento da população, resultando em aumentos significativos do número de fumantes jovens. Índia, Egito e Indonésia apresentaram os maiores aumentos absolutos em número de homens fumantes. Turquia, Jordânia e Zâmbia apresentaram o maior número de mulheres fumantes.

Globalmente, a idade média em que os indivíduos começaram a fumar regularmente é 19 anos. As idades médias de iniciação mais baixas foram observadas na Europa e nas Américas, e a Dinamarca apresentou a idade média de iniciação mais precoce (16,4 anos). As médias de iniciação em idade mais madura foram vistas no leste e no sul da Ásia e na África subsaariana – e o Togo apresentou a média de iniciação em idade mais madura (22,5 anos) de todos.

Reitsma acrescenta: "Notavelmente, em países onde a prevalência do tabagismo entre os jovens diminuiu significativamente, a idade em que as pessoas começam a fumar permaneceu constante através do tempo. Isso é uma prova encorajadora de que as intervenções evitam o tabagismo completamente, em vez de somente adiar a idade em que as pessoas começam a fumar."

É necessário uma regulamentação mais sólida sobre o tabaco para mascar, particularmente no sul da Ásia

Globalmente, 273,9 milhões de pessoas mascaram tabaco em 2019, o equivalente à prevalência ajustada por idade de 6,5% entre os homens e quase 3% entre as mulheres com mais de 15 anos. A maioria das pessoas (228,2 milhões; 83,3%) que consumiram tabaco para mascar em 2019 era residente da região do sul da Ásia. O maior grupo de consumidores de tabaco para mascar encontra-se na Índia, com 185,8 milhões de pessoas, o que corresponde a 68% de todos os consumidores de tabaco para mascar em todo o mundo. Bangladesh, Nepal e Butão também tinham uma prevalência muito alta de consumo de tabaco para mascar.

"Os riscos à saúde da mastigação do tabaco são bem documentados, incluindo fortes evidências de aumento do risco de câncer de boca. Embora a prevalência global do tabagismo tenha diminuído, o consumo de tabaco para mascar não acompanhou a queda, sugerindo que os esforços de controle tiveram efeitos muito maiores na prevalência do tabagismo do que na mastigação do tabaco em alguns países. São necessárias regulamentações e políticas mais fortes que visem especificamente o consumo de tabaco para mascar, especialmente em países do sul da Ásia com alta prevalência", disse Parkes Kendrick, principal autor do estudo sobre consumo de tabaco para mascar, IHME. [1]

Interferência da indústria e falta de compromisso político atrasam ações urgentes sobre o controle do tabaco

O primeiro tratado internacional de saúde pública, Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (OMS FCTC), entrou em vigor e se tornou lei vinculativa internacional em 2005. A OMS FCTC delineia intervenções baseadas em evidências, incluindo a redução da acessibilidade dos produtos de tabaco por meio de tributação, aprovação de leis de antitabagismo abrangentes, restrição de vendas a menores, exigência de avisos de saúde em embalagens e proibição da publicidade, promoção e patrocínio do tabaco.

Desde 2005, a FCTC foi homologada por 182 partes, mas em 2018, apenas 62 países tinham políticas antitabaco abrangentes, 23 ofereciam uma gama completa de serviços de suporte à cessação, 91 exigiam avisos pictorial de saúde, 48 tinham proibições abrangentes de publicidade, promoção e patrocínio e 38 tinham o nível recomendado de tributação sobre o tabaco.

A tributação do tabaco é uma medida altamente econômica, especialmente quando combinada com uma abordagem progressiva para redistribuir receita de programas de tributação para o controle do tabaco, assistência à saúde e outros serviços de suporte social. Reduzir a acessibilidade é particularmente eficaz na redução das taxas de tabagismo entre os jovens.

Entre 2008 e 2018, a acessibilidade aos cigarros diminuiu em apenas 33% dos países de baixa renda em comparação com 38% nos países de média renda e 72% dos países de alta renda. Os países de baixa renda e de média renda enfrentam o desafio adicional do crescimento populacional, expandindo sua população de fumantes. Apesar disso, apenas um país de baixa renda, Madagascar, tributa o tabaco na taxa recomendada pela OMS.

À medida que a indústria do tabaco inova ao alavancar as redes sociais, as estratégias de controle do tabaco também devem evoluir. Os sabores também podem desempenhar um papel importante na atração de jovens para o tabaco, em particular com o surgimento do cigarro eletrônico. Proibir todos os sabores característicos, incluindo o mentolado, em todos os produtos que contêm nicotina, incluindo produtos de tabaco para fumar, produtos de tabaco sem combustão, cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecidos é uma abordagem promissora para reduzir a demanda entre os jovens.

A maioria dos países tem idade de compra legal definida para 16 ou 18, mas três quartos dos fumantes começam aos 21 anos. Os autores apontam evidências encorajadoras de alguns estudos que mostram o impacto que o aumento da idade legal de compra pode ter em relação às taxas de tabagismo. Globalmente, a idade mínima de compra mais observada em nível nacional é de 21, com seis países (EUA, Uganda, Honduras, Sri Lanka, Samoa e Kuwait) nesta referência.

O Dr. Vin Gupta, coautor da IHME, diz: "Apesar do progresso em alguns países, a interferência da indústria do tabaco e o enfraquecimento do compromisso político resultam em uma lacuna notável e persistente entre conhecimento e ação no controle global do tabaco. As proibições de publicidade, promoção e patrocínio devem se estender à mídia na Internet, mas apenas um em cada quatro países proibiu de forma abrangente todas as formas de publicidade direta e indireta. Apesar do claro vínculo com a iniciação dos jovens, menos de 60 países adotaram proibições, ainda que parciais, de produtos de tabaco com sabor. Fechar essas brechas é fundamental para proteger os jovens da influência do tabaco." [1]

Por fim, os autores observaram limitações nos três estudos, incluindo que os dados sobre o uso do tabaco são autorrelatados, a idade da iniciação pode estar sujeita ao viés de memória, e os efeitos de saúde do tabagismo não incluem o tabagismo passivo. As análises se concentram em produtos de tabaco para fumar e mascar e não refletem os cigarros eletrônicos (e outros sistemas eletrônicos de liberação de nicotina) ou produtos de tabaco aquecido.

Em um comentário associado, Alan Blum e Ransome Eke, University of Alabama, Tuscaloosa, EUA (que não estavam envolvidos no estudo) escrevem: "Como podemos enfrentar a pandemia global de fumantes tornou-se uma questão permanente. Controle do Tabaco—um termo adotado pela academia dos anos 90 para manter o ativismo radical de base antitabaco em condições de mercado — continua atolado em pesquisas descritivas que geram dados para apoiar políticas com o objetivo de reduzir o tabagismo. No entanto, ao contrário, por exemplo, do controle de mosquitos, o vetor—a indústria do tabaco—sobrevive e prospera. E, como um vírus mutante, ele se adapta a tentativas legislativas e regulatórias de impedir a venda, a promoção e o uso de seus produtos. A tributação ou os impostos SIN não são necessariamente a política mais eficaz de controle do tabaco, mas, para dizer isso, assemelham-se a desdém. Os impostos sobre cigarros poderiam ser aplicados o suficiente para acabar com a indústria do tabaco, mas nenhum governo irá tão longe. Eles dependem dessa receita para reduzir o déficit e para outras coisas além da redução do tabagismo…. A indústria do tabaco continua sendo o maior obstáculo para o controle do tabaco. Os fabricantes estatais de cigarros—notadamente, o monopólio de tabaco da China no maior mercado de cigarros do mundo—representam um desafio assustador para a saúde pública. Os Estados Unidos, o Reino Unido, Japão, Coreia, Suíça e Suécia, entre outros países, também alojam empresas poderosas de tabaco… qualquer esperança de acabar com a pandemia do tabaco está no compromisso de todos os profissionais de saúde de tornar a prevenção do tabagismo, a cessação do tabagismo e a prevenção de recaídas prioridades máximas."

NOTAS AOS EDITORES

A pesquisa foi financiada pela Bloomberg Philanthropies e pela Fundação Bill & Melinda Gates.

[1] Citação direta do autor e não encontra-se no texto do Artigo.

Artigo sobre tendências globais do tabaco ( The Lancet ) http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01169-7/fulltext

Artigo sobre iniciação de jovens ( The Lancet Public Health ) http://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00102-X/fulltext

Artigo sobre consumo de tabaco para mascar ( The Lancet Public Health ) http://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00065-7/fulltext

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1156878/IHME_Logo.jpg

FONTE Institute for Health Metrics and Evaluation

Related Links

http://www.healthdata.org/



SOURCE Institute for Health Metrics and Evaluation