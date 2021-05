Daewoong: Das 1. Quartal ist erst der Anfang einer immer besseren Leistung

Betriebsergebnis überstieg 20 Milliarden Won durch den erfolgreichen Export von Fexuprazan und die Umsatzerholung

Die Einnahmen für Nabota (Botulinumtoxin) stiegen nach dem Vergleich und wiesen historische Höchstleistung im März auf

Die Ergebniswende hat gerade erst begonnen und wird sich auch im 2. Halbjahr fortsetzen

SEOUL, Südkorea, 8. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical (CEO Sengho Jeon) hat seine Managementleistung (basierend auf Konsolidierung) im ersten Quartal 2021 bekannt gegeben. Umsatz und Betriebsergebnis betrugen 269,6 Mrd. und 26,6 Mrd. KRW. Diese stiegen jeweils um 4,7 Prozent bzw. 305 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Betriebsergebnis hat innerhalb von acht Jahren 20 Milliarden Won überstieg, da ETC- und verschreibungspflichtige Arzneimittel Medikamente einen soliden Umsatz erzielt haben, plus Vorleistungen für Fexuprazan nach China und die Rechtskosten gesunken sind, als ITC-Klagen beigelegt wurden.

Der Umsatz im ETC-Bereich wuchs um 11,7 Prozent im Jahresvergleich (von 162,1 Milliarden Won auf 181 Milliarden Won). Die Verkäufe von Produkten wie Ursa (verschreibungspflichtiges Medikament), Luphere Depot und Crezet sowie von eingeführten Artikeln wie Crestor, Forxiga und Lixiana haben zugenommen. Der OTC-Bereich zeigte stabile Ergebnisse (von 26,1 Milliarden KRW auf 26,4 Milliarden KRW). Die Impactamin-Serie (Vitamin B-Komplex) und das die Leberfunktion verbessernde Medikament URSA (nicht verschreibungspflichtig) erzielten weiter stabile Umsätze.

Der Umsatz von Nabota erreichte 15,4 Milliarden Won, verglichen mit 15,1 Milliarden Won im ersten Quartal 2020. Nicht nur die Inlandsverkäufe stiegen, auch die Vereinbarung der US-Handelsbehörde ITC vom 19. Februar konnte Unsicherheiten beseitigen und führte zu einem Anstieg der US-Verkäufe, was die historische Höchstleistung im März erklärt. Auch die Türkei und Chile, die kürzlich Produktlizenzen erworben haben, planen die Markteinführung von Nabota im dritten Quartal.

HanAll Biopharma, eine große Tochtergesellschaft, verzeichnete in diesem Jahr 27,8 Milliarden Won, verglichen mit 22,1 Milliarden Won Umsatz im gleichen Zeitraum des Vorjahres, und das Betriebsergebnis stieg von 3 Milliarden Won auf 5,4 Milliarden Won im gleichen Zeitraum. Vorleistungen für neue Arzneimittelkandidaten wie HL036 (für trockene Augen) und HL161 (für Autoimmunerkrankungen) trugen zu einer besseren Leistung bei.

„Wir haben aufgrund vieler nicht geschäftlicher Faktoren eine schwache Leistung verzeichnet, diese hat sich aber ab dem ersten Quartal deutlich verbessert. Die Skalierbarkeit von Nabota in den USA hat gerade erst begonnen und wir gehen davon aus, dass es auch in Europa, China und anderen Märkten zu Erfolg werden wird", so ein Insider. „Foistar Tab und DWRX2003 (Niclosamid) für die Behandlung von COVID-19 und neue Medikamente wie Fexuprazan und Enavogliflozin haben ebenfalls großes Marktpotenzial", erklärte er weiter.

Unterdessen hat Daewoong Co., eine Holdinggesellschaft von Daewoong Pharma, ebenfalls seine Leistung im 1. Quartal (basierend auf Konsolidierung) bekannt gegeben. Der Umsatz wuchs um 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 348,5 Milliarden Won und das Betriebsergebnis stieg um 78,7 Prozent auf 44,3 Milliarden Won.

Informationen zu Daewoong Pharma. Co., Ltd.

Daewoong Pharma. ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern, der 1945 mit dem Ziel gegründet wurde, „gute Medizin zu entwickeln, um die Gesundheit der Menschen zu schützen und für eine gesunde Gesellschaft zu sorgen". Die wichtigsten Geschäftsbereiche sind der Sektor für verschreibungspflichtige Arzneimittel (ETC) in Krankenhäusern, der OTC-Sektor (Over-the-Counter-Medizin), der Export von Fertigprodukten und Rohstoffen und die Kommissionsfertigung. Daewoong investiert weiterhin jährlich mehr als 10 % seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung und konzentriert sich dabei auf die Entwicklung von Medikamenten gegen Magen-Darm-Erkrankungen, endokrine Störungen sowie auf stammzellbasierte Therapeutika und Arzneimittel für seltene Leiden.

