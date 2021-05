Daewoong, le 1er trimestre n'est que le début de la période d'amélioration des résultats

Le bénéfice d'exploitation a dépassé les 20 milliards de wons grâce à l'exportation réussie du Fexuprazan et à la reprise des ventes

Les revenus générés par Nabota (toxine botulique) ont grimpé en flèche après le règlement du litige, signant une performance historique en mars

La reprise des bénéfices ne fait que commencer et se poursuivra au deuxième semestre

SEOUL, Corée du Sud, 8 mai 2021 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical (PDG Sengho Jeon) a annoncé ses performances de gestion (sur la base de la consolidation) au premier trimestre 2021. Ses ventes et son bénéfice d'exploitation se sont élevés à 269,6 milliards KRW et 26,6 milliards KRW. Ils ont augmenté de 4,7 % et de 305 % en glissement annuel, respectivement. Le bénéfice d'exploitation a dépassé les 20 milliards de wons en huit ans, car les médicaments des secteurs ETC et OTC ont maintenu des ventes solides, sans compter un versement initial de Fexuprazan en Chine et la diminution des frais juridiques, les procès auprès de l'ITC ayant été réglés.

Le chiffre d'affaires de la division ETC a augmenté de 11,7 % en glissement annuel (passant de 162,1 milliards de wons à 181 milliards de wons). Les ventes de produits tels qu'Ursa (médicament sur ordonnance), Luphere Depot et Crezet et de produits introduits tels que Crestor, Forxiga et Lixiana ont augmenté. La division OTC a affiché des résultats stables (passant de 26,1 milliards KRW à 26,4 milliards KRW). Les ventes de la gamme Impactamin (complexe de vitamines B) et du médicament URSA (sans ordonnance) destiné à améliorer la fonction hépatique sont restées stables.

Les ventes de Nabota ont atteint 15,4 milliards de wons, contre 15,1 milliards de wons au premier trimestre 2020. Non seulement les ventes intérieures ont augmenté, mais l'accord de l'ITC du 19 février a levé les incertitudes, ce qui a entraîné un rebond des ventes aux États-Unis, signant une performance historique en mars. La Turquie et le Chili, qui ont récemment acquis des licences de produits, prévoient également de lancer Nabota au troisième trimestre.

HanAll Biopharma, une filiale importante, a enregistré des ventes de 27,8 milliards de wons cette année, contre 22,1 milliards de wons à la même période l'année dernière, et son bénéfice d'exploitation est passé de 3 milliards de wons à 5,4 milliards de wons au cours de la même période. Les premiers versements au titre de nouveaux médicaments candidats, tels que HL036 (pour la sécheresse oculaire) et HL161 (pour les maladies auto-immunes) ont contribué à améliorer les résultats.

« Nous avons affiché des performances médiocres en raison de nombreux facteurs non commerciaux, mais nos performances ont définitivement commencé à s'améliorer depuis le premier trimestre. En particulier, l'évolutivité de Nabota aux États-Unis ne fait que commencer et l'entreprise devrait se démarquer en Europe, en Chine et sur d'autres marchés », a déclaré un initié. « Le Foistar Tab et le DWRX2003 (Niclosamide) pour le traitement de la COVID-19 et de nouveaux médicaments tels que le Fexuprazan et l'Enavogliflozin, sont également réputés avoir un grand potentiel commercial », a-t-il déclaré.

Parallèlement, Daewoong Co, une société holding de Daewoong Pharma, a également annoncé ses résultats pour le premier trimestre (sur la base de la consolidation). Ses ventes ont augmenté de 6,2 % en glissement annuel pour atteindre 348,5 milliards de wons et son bénéfice d'exploitation a augmenté de 78,7 % pour atteindre 44,3 milliards de wons.

