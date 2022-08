Daewoong Pharmaceutical annonce l'approbation par la FDA américaine de sa demande de nouveau médicament expérimental pour le DWP213388, un inhibiteur oral irréversible à double action pour les maladies auto-immunes

- Le DWP213388 est un inhibiteur à double cible, le premier de sa catégorie, capable d'inhiber simultanément les cellules T et les cellules B pathogènes dans toute une série de maladies auto-immunes

SÉOUL, Corée du Sud, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical est une société pharmaceutique sud-coréenne cotée en bourse qui développe, fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques à l'échelle mondiale. Elle a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé une autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament expérimental (IND) pour lancer un essai clinique de phase 1 du DWP213388, un nouveau candidat médicament en cours de développement pour les maladies auto-immunes.

Seng-ho Jeon, PDG de Daewoong Pharmaceutical, a déclaré : « Daewoong Pharmaceutical prévoit de diriger le développement de divers nouveaux médicaments à l'échelle mondiale, tels que le DWP213388, en collaboration avec les titulaires de licences mondiales, pour les patients atteints de maladies auto-immunes » et il a ajouté : « Nous contribuerons à améliorer la qualité de vie de nombreux patients dans le monde qui souffrent de l'absence de traitement. »

L'essai clinique de phase 1 prévu est une étude en double aveugle, randomisée, avec contrôle par placebo, avec escalade d'une et plusieurs doses chez 80 sujets sains. Elle évaluera la sécurité, la pharmacocinétique et les réponses pharmacodynamiques du DWP213388 en tant que thérapie de première classe pour le traitement des maladies auto-immunes. L'essai devrait débuter au deuxième semestre de l'année 2022 aux États-Unis.

Contrairement aux traitements actuels, qui se limitent généralement à inhiber uniquement les cellules B ou les cellules T, le DWP213388 est un inhibiteur à double cible qui inhibe simultanément les cellules B et les cellules T, ce qui lui confère un potentiel d'efficacité plus élevé que les traitements classiques à action unique. Il inhibe sélectivement la tyrosine kinase de Bruton (BTK) et la kinase des cellules T inductibles par l'interleukine-2 (ITK). Daewoong a démontré que cette double activité était sûre et efficace pour prévenir ou réduire la pathologie auto-immune dans un certain nombre de modèles précliniques.

Selon Research And Markets, un institut d'études de marché international, le marché mondial du traitement des maladies auto-immunes croît à un taux annuel moyen de 4,2 % et devrait atteindre 153 milliards de dollars (environ 200 trillions de KRW) d'ici 2025.

