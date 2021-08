Daewoong Pharmaceutical et Hanall Biopharma investissent 1 million de dollars US dans Alloplex Biotherapeutics

Daewoong Pharmaceutical (PDG : Sengho Jeon) et Hanall Biopharma (Co-PDG : Seung Kook Park & Seungwon Jeong) ont annoncé le 19 août leur investissement dans Alloplex Biotherapeutics en achetant pour soutenir une potentielle collaboration à long terme pour le développement de nouvelles thérapies cellulaires contre le cancer. Daewoong Pharmaceutical et Hanall Biopharma souhaitent collaborer avec Alloplex pour développer des réseaux et une communication internationaux avec des experts dans ce domaine.

Cet investissement permettra à Alloplex de faire progresser son programme de cellules thérapeutiques SUPLEXA de première génération vers la clinique d'ici le premier semestre 2022. Les cellules thérapeutiques SUPLEXA sont un traitement autologue différencié et non issu de l'ingénierie, fabriqué à partir de cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMC) activées et reprogrammées, provenant du sang du patient. Les cellules SUPLEXA sont générées rapidement et en abondance grâce à une procédure de fabrication ex vivo robuste au cours de laquelle elles acquièrent la capacité de tuer toutes les cellules tumorales testées sans affecter les cellules normales. Les cellules SUPLEXA sont constituées d'un mélange hétérogène de cellules de phénotypes innés et adaptatifs connus pour leur activité antitumorale, notamment des cellules NK, NKT, CTL CD8+ et des cellules T gd. En tant que telles, les cellules SUPLEXA emploient une stratégie antitumorale multimodale composée entièrement de cellules immunitaires normales activées et capables de tuer toutes les cellules tumorales testées. L'hypothèse est qu'en utilisant les propres cellules du patient plutôt que des substances externes, cette thérapie pourrait avoir un profil de sécurité très bénin tout en maximisant les effets anticancéreux.

Alloplex a été fondé en 2016 et est dirigé par son fondateur scientifique et PDG, le Dr Frank Borriello MD, PhD, un immunologiste formé à Harvard avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Avant de rejoindre Alloplex, il a dirigé la fonction de recherche et d'évaluation dans plusieurs entreprises pharmaceutiques.

Seungwon Jeong, co-PDG de Hanall Biopharma, a déclaré : « C'est avec beaucoup de plaisir et d'anticipation que nous investissons dans Alloplex alors qu'ils développent leur traitement unique de cellules immunitaires anti-tumorales dans l'espoir d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer grâce à un investissement conjoint. »

Frank Borriello, PDG d'Alloplex Biotherapeutics, a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants de la confiance manifestée par Daewoong et Hanall à travers leur investissement dans Alloplex. Nous espérons qu'il s'agira du début d'une collaboration fructueuse qui nous permettra de développer les cellules thérapeutiques SUPLEXA dans la région Asie-Pacifique, après un premier essai réussi sur l'homme qui débutera bientôt en Australie. »

Page d'accueil de Daewoong Pharmaceutical : https://www.daewoong.co.kr/en/

Page d'accueil de Hanall Biopharma : https://www.hanall.com/

Page d'accueil d'Alloplex : https://www.alloplexbio.com/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1598021/CI_of_Daewoong_Pharmaceutical__Hanall_Biopharma_and_Alloplex.jpg

Related Links

http://www.daewoong.com/



SOURCE Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd; Hanall Biopharma