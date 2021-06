Daewoong Pharmaceutical veröffentlicht Ergebnisse der ersten klinischen Studie mit dem SGLT-2-Hemmer „Enavogliflozin" für Diabetes bei Hunden

- Die Studie wurde am 27. Mai online von der Korean Society of Veterinary Science veröffentlicht

- Die Studie untersuchte die therapeutische Wirkung und Sicherheit nach oraler Verabreichung an Begleithunde, die ihren Blutzuckerspiegel mit Insulin nicht ausreichend kontrollieren können

SEOUL, Südkorea, 2. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical (CEO Sengho Jeon) gab bekannt, dass die Ergebnisse einer von einem Prüfarzt initiierten klinischen Studie über die Wirkung von Enavogliflozin, das ursprünglich zur Behandlung von Typ-II-Diabetes beim Menschen entwickelt wurde, bei der Behandlung von Diabetes bei Hunden am 27. Mai online von der Korean Society of Veterinary Science veröffentlicht wurden.

Diese Studie wurde von fünf Institutionen durchgeführt, darunter das Forschungsteam von Prof. Hwa-Young Yoon am College of Veterinary Medicine der Seoul National University, um die Wirkung des Medikaments auf die Kontrolle des Blutzuckerspiegels und die Sicherheit bei Hunden zu untersuchen, die ihren Blutzuckerspiegel mit einer Insulininjektion nicht ausreichend kontrollieren können. Ähnlich wie Typ-I-Diabetes beim Menschen wird Diabetes beim Hund dadurch verursacht, dass die Bauchspeicheldrüse nicht genügend Insulin produzieren kann, daher besteht die Hauptbehandlung in der Verabreichung von Insulin durch tägliche Injektionen.

In der Studie verglichen die Forscher Fruktosamin, Nüchternglukose und Veränderungen der Insulindosis in einer Gruppe, die acht Wochen lang einmal täglich mit Insulin und Enavogliflozin behandelt wurde, und in der anderen Gruppe einmal alle drei Tage, um die Wirkung auf die Kontrolle des Blutzuckerspiegels zu bewerten und zusätzlich Veränderungen bei Gewicht und Blutdruck zu beobachten. Fruktosamin gibt den mittleren Blutzuckerwert über zwei bis drei Wochen an, und wenn er über den Normalbereich ansteigt, wird Diabetes diagnostiziert.

Die Ergebnisse zeigten, dass der Fructosaminspiegel in der Gruppe, die einmal täglich verabreicht wurde, um 20 % und in der Gruppe, die einmal alle drei Tage verabreicht wurde, um 15 % abnahm, und eine blutzuckersenkende Wirkung wurde in beiden Gruppen statistisch signifikant bestätigt. Die Änderungen der Insulindosis verringerten sich in der Gruppe mit einmal täglicher Einnahme um 25 % und in der Gruppe mit einmal alle drei Tage um 15 %, wobei die statistische Signifikanz in der Gruppe mit einmal täglicher Einnahme bestätigt wurde.

Der Nüchternglukosespiegel sank in beiden Gruppen, aber es gab keinen statistisch signifikanten Unterschied. Das Gewicht verringerte sich in der Gruppe, die einmal täglich verabreicht wurde, um 5 % und in der Gruppe, die einmal alle drei Tage verabreicht wurde, um 2 %, und der Blutdruck sank in der Gruppe, die einmal täglich verabreicht wurde, um 20 mmHg und bestätigte die statistische Signifikanz. Darüber hinaus kam es unter der Behandlung mit Enavogliflozin zu keinem schwerwiegenden unerwünschten Ereignis, wie z. B. einer diabetischen Ketoazidose oder einer schweren Hypoglykämie.

„Mit dieser Studie haben wir die Wirkung von Enavogliflozin, das zusammen mit Insulin verabreicht wird, bei der Behandlung von Diabetes bei Haustieren, einschließlich Hunden, bestätigt", sagte Ju-Hyun An, ein Arzt am College of Veterinaty Medicine der Seoul National University bei seiner Präsentation. „Bei einmal täglicher Verabreichung zeigte es eine bessere therapeutische Wirkung. Da in beiden Gruppen keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse festgestellt wurden, wurde auch die Sicherheit bestätigt."

Sengho Jeon, CEO von Daewoong Pharmaceutical, sagte: „Mit dieser vom Prüfarzt initiierten Studie haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit bestätigt, dass Enavogliflozin Haustieren bei der Kontrolle des Blutzuckerspiegels hilft. Da es für Haustiere außer Insulininjektionen keine oralen Medikamente gegen Diabetes bei Hunden gibt, soll ein für Tiere entwickeltes Medikament eine neue Behandlungsmöglichkeit werden."

Seit dem Jahr 2019 liegt die Zahl der Haushalte, die Haustiere halten, bei 5,91 Millionen (26,4 %), und es wird erwartet, dass der koreanische Haustiermarkt bis 2027 auf 6 Billionen KRW wächst. Obwohl Diabetes bei 1 von 300 Hunden und 1 von 200 Katzen auftritt, gibt es kein orales Medikament zur Behandlung von Diabetes bei Tieren, und es ist bekannt, dass die meisten mit Insulininjektionen behandelt werden.

Enavogliflozin, das derzeit von Daewoong Pharmaceutical entwickelt wird, ist ein orales Medikament zur Behandlung von Diabetes Typ II. Es werden klinische Studien zur Verabreichung von Enavogliflozin allein, mit Metformin, in einer Dreifachtherapie mit Metformin und einem DPP-4-Hemmer durchgeführt. Das Unternehmen entwickelt Enavogliflozin als Best-in-Class-Medikament und will es bis 2023 in Korea einführen.

