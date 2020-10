Daewoong Pharmaceutical y Tufts Medical Center se unen en ensayos clínicos de fase 2 de niclosamida para COVID19

- Entrada en ensayo clínico de fase 2 en Estados Unidos basado en resultados del ensayo en Corea del sur, India y Australia

- La colaboración con el doctor Harry Selker de Tufts Medical Center y el Tufts Niclosamide Team, que actualmente operan ensayos clínicos con niclosamida oral, ofrecerá una gran sinergia

SEÚL, Corea del sur, 30 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical (CEO Sengho Jeon, KRX: 069620) anunció el 26 de octubre que el acuerdo de investigación clínica colaborativo entre Daewoong y Tufts Medical Center se firmó para preparar el estudio clínico de fase 2 de DWRX2003 (ingrediente activo: niclosamida) en Estados Unidos. DWRX2003 es un fármaco investigacional en desarrollo por Daewoong Pharmaceutical como tratamiento para la COVID-19.

Tufts Medical Center es un reconocido centro médico académico localizado en Boston. Harry Selker, MD, MSPH, de Tufts Medical Center, acordó ser el investigador principal de Daewoong junto con el actual trabajo del Tufts Niclosamide Team en un ensayo clínico de fase 2 independiente que evalúa la eficacia de la niclosamida oral para la COVID-19.

La niclosamida es una medicación barata que se utiliza en todo el mundo durante 50 años para la tenia, que ha demostrado tener una actividad antiviral. Un ensayo clínico está ahora en marcha en el Tufts Medical Center para investigar la capacidad de la niclosamida para prevenir la progresión a la enfermedad grave. El estudio está también examinando el potencial de la niclosamida para prevenir el desbordamiento viral del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, que podría ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad.

Daewoong Pharmaceutical está planificando un encuentro pre-IND con la FDA de EE.UU. para aplicar un ensayo clínico de fase 2 una vez obtengan los datos de seguridad basados en la etnicidad clasificados desde estudios clínicos de fase 1 en Corea del sur, India y Australia. La compañía expresó su confianza en trabajar con el Tufts Medical Center y su extensa experiencia con niclosamida para el próximo ensayo clínico. .

Daewoong Pharmaceutical empleó su tecnología de entrega patentada para readaptar niclosamida oral en una inyección intramuscular de larga actuación, DWRX2003. Se espera que la nueva fórmula consiga lo siguiente: (1) superar la baja tasa de absorción de niclosamida oral, (2) mantener una concentración de plasma lo suficientemente alta para tratar el contagio viral tras una sola inyección, y (3) prevenir los efectos adversos gastrointestinales (p. ej. náusea, vómito, etc.) que se conocen por producirse por ruta oral.

Sengho Jeon, consejero delegado de Daewoong Phamarceutical, dijo: "Estamos encantados de trabajar con Tufts Medical Center y el doctor Harry Selker y el Tufts Niclosamide Team, que ya tienen un gran conocimiento sobre el potencial de la niclosamida para la COVID-19. Estamos acelerando cada esfuerzo de desarrollo para llevar un tratamiento para la COVID-19 seguro y efectivo que todas las personas del mundo merecen".

El doctor Harry Selker, director ejecutivo del Institute for Clinical Research and Health Policy Studies en Tufts Medical Center; decano de Tufts Clinical and Translational Science Institute en la Tufts University and Tufts Medical Center y profesor de la Tufts University School of Medicine, añadió: "Nuestro Tufts Niclosamide Team ha estado investigando la promesa de niclosamida para la COVID-19 desde principios de la pandemia de COVID-19 y cree que este agente, ya conocido por ser seguro y bien tolerado, es una gran promesa".

