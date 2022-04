Daffodil Software en vedette dans l'évaluation PEAK Matrix® 2022 (pour les services d'ingénierie de produits numériques)

PEAK Matrix est l'une des évaluations les plus fiables, basée sur des données, des fournisseurs de services, des produits et des solutions au sein de divers segments de marché. Il évalue les principales entreprises du monde entier sur la base de facteurs tels que la vision, les capacités/fonctionnalités, la disponibilité des talents, le succès/l'impact sur le marché et le coût. L'évaluation PEAK Matrix permet aux organisations d'évaluer et de calibrer leurs offres par rapport à leurs pairs, ce qui les aide au final à devenir plus performantes.

Everest Group a évalué plusieurs entreprises offrant des services d'ingénierie logicielle sur la base de divers facteurs. Cette évaluation a porté sur l'adoption du marché (nombre de clients, base de revenus, croissance annuelle, nouveaux clients gagnés, modèles de tarification, etc.), le portefeuille (diversité des clients et de la base de revenus dans les zones géographiques, les réseaux et les types de clients) et la valeur fournie aux clients.

Daffodil Software est un partenaire technologique de plusieurs startups innovantes, PME et grandes entreprises. Cette entreprise est mondialement reconnue pour la disponibilité de ses talents pour diverses technologies modernes, notamment l'intelligence artificielle, l'automatisation robotique des processus, le CloudOps, etc. Cela lui confère une clientèle diversifiée, qui comprend des noms tels que la Reserve Bank of India, Samsung, Mount Sinai, Dangote, Johnson Controls, etc.

Concernant cette reconnaissance, Yogesh Agarwal (PDG de Daffodil Software) déclare : "Nous sommes fiers d'être reconnus par Everest Group une fois de plus. Grâce à notre approche axée sur les solutions, soutenue par des technologies modernes et des équipes polyvalentes, nous avons pu nous faire une place dans la liste des meilleurs services d'ingénierie logicielle. Cette reconnaissance valide notre engagement à long terme à créer des solutions intelligentes pour nos clients."

"Outre les technologies modernes, nous avons investi dans la constitution d'un portefeuille axé sur les domaines. Les technologies de la santé, les technologies financières et le commerce électronique sont quelques-uns des domaines dans lesquels nous avons développé nos compétences. Cette combinaison a aidé nos clients à obtenir de meilleurs résultats commerciaux," ajoute le PDG.

À propos de Daffodil Software

Depuis plus de 20 ans, Daffodil Software offre ses services aux entreprises du monde entier en tant que partenaire technologique de confiance. Forte de ses racines dans l'innovation, l'agilité technologique et les processus éprouvés, notre équipe de plus de 1 200 technologues s'efforce de façonner l'industrie technologique et d'aider les entreprises à améliorer leur proposition de valeur grâce à la technologie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web https://www.daffodilsw.com

Contact pour les médias :

Kartik Kakar

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1063981/Daffodil.jpg

SOURCE Daffodil Software