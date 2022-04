Daffodil Software-Funktionen in PEAK Matrix® Bewertung 2022 (für digitale Produktentwicklungsdienste)

GURGAON, Indien, 8. April 2022 /PRNewswire/ -- Daffodil Software, ein führendes Software-Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Indien, gab bekannt, dass es in die PEAK Matrix® Bewertung 2021 der Everest Group aufgenommen wurde. Das Unternehmen ist als „Aspirant" in der Kategorie „Digital Product Engineering Services" positioniert.