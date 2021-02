Dahua Technology anuncia R$30 milhões em negócios gerados em 2020 com soluções que auxiliam no combate ao coronavírus

As principais empresas que adquiriram este produto no Brasil foram o Aeroporto RIOgaleão, Aeroporto de Guarulhos, Aeroporto de Fortaleza, Aeroporto de Porto Alegre, Metrô de Salvador, Governo de Pernambuco e diversas outras empresas multinacionais. Segundo pesquisas, as câmeras térmicas da Dahua Technology registraram em 2020 a temperatura de mais de 14.7 milhões de pessoas no Brasil e mais 250 milhões de pessoas no mundo.

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica (ABESE), antes do início do isolamento social, as câmeras térmicas eram utilizadas com foco na segurança física e representavam 6,2% das vendas do segmento. Contudo, a pesquisa mostra que após o início da pandemia do coronavírus, a comercialização de câmeras capazes de identificar indivíduos com temperatura acima de 37,8°C (indício de quadros de febre), um dos sintomas de alerta da Covid-19, saltou para 13,7% das soluções comercializadas.

Além disso, segundo pesquisa do MarketsandMarkets, o mercado global de Câmera Térmica deve crescer de US$ 3,4 bilhões em 2020 para US $ 4,6 bilhões em 2025, a uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 6,2%.

A Dahua Technology investe constante em inovação, em valores que ultrapassam os 2 bilhões de reais por ano (convertidos para a nossa moeda local). As tecnologias desenvolvidas pela empresa já protegeram as Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016 e atualmente fornece toda a proteção eletrônica com IA da Arena mais segura da América Latina, o Allianz Parque.

