Dahua Technology conquista a certificação ISO/IEC 27701 de segurança da informação

ISO/IEC 27701 é uma extensão de privacidade para o popular ISO/IEC 27001 Information Security Management e ISO/IEC 27001 Security Controls. Como padrão de sistema de gestão internacional fornece orientações sobre a proteção da privacidade incluindo como as organizações devem gerenciar informações pessoais e auxilia a demonstrar o cumprimento das regulamentações de privacidade em todo o mundo.

De acordo com o certificado, a Dahua Technology opera um Sistema de Gestão de Informações de Privacidade que atende aos requisitos do ISO/IEC 27701:2019 para o escopo registrado que é o planejamento, o design e o desenvolvimento dos produtos de vigilância de segurança da Dahua Technology e da plataforma de software (incluindo sérieS DSS e série ICC).

"A Dahua Technology é a primeira empresa do setor de segurança global que adquiriu o certificado ISO/IEC 27701, e isso demonstra as boas práticas contínuas em segurança de dados e proteção da privacidade", afirma Liu Zhe, vice-presidente da BSI.

Para a Dahua Technology, o selo também comprova o alinhamento da empresa às regras estabelecidas na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) vigentes no Brasil, já que a preocupação pela privacidade está presente em suas políticas e processos.

A empresa tem a missão de favorecer uma sociedade mais segura e com processos cotidianos mais inteligentes. Desta forma, a Dahua Technology continua focada em três pilares: Inovação, Qualidade e Serviço para atender seus parceiros e clientes em todo o mundo.

Sobre a Dahua Technology

A Dahua Technology, a maior empresa global de segurança eletrônica de capital privado, é líder mundial na oferta de soluções de AIoT inteligentes e como provedora de serviços. Com base em inovações tecnológicas dispõe de soluções completas, sistemas e serviços de segurança de ponta para criar cada vez mais valor às operações em cidades e às organizações, gerando conforto e proteção aos consumidores.

Com mais de 16.000 funcionários e mais de 50% envolvidos em pesquisa e desenvolvimento, a Dahua Technology possui soluções, produtos e serviços aplicados em 180 países e regiões. Desde o lançamento do primeiro DVR em 2002, a Dahua Technology se dedicou à inovação tecnológica e aumentou continuamente seu investimento em Pesquisa &Desenvolvimento, aplicando cerca de 10% de sua receita anual nessa área. A empresa continua a explorar oportunidades emergentes com base nas tecnologias de AIoT de vídeo, sistemas de videoconferência, drones profissionais, placas eletrônicas, RFID, robótica e, por meio de seu portfólio, promove recursos de inteligência aplicada aos negócios (machine learning, Inteligência Artificial etc.). A Dahua Technology é reconhecida (2019) pelo órgão americano National Institute of Standards and Technology como um dos 10 melhores sistemas de reconhecimento facial do mundo. A Tecnologia de Segmentação de Imagens da Dahua Technology também é apontada como a nº 1 em todo o mundo pelo MIT (2020).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1422344/vlcsnap_2021_01_18_17h05m59s397.jpg

