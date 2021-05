Daimler Truck AG e CATL expandem a parceria global: desenvolvimento conjunto de baterias sofisticadas de caminhão e fornecimento acordado além de 2030

CATL fornece baterias para o caminhão Mercedes-Benz eActros LongHaul a partir de 2024

A parceria pretende projetar e desenvolver em conjunto células de bateria e pacotes de próxima geração ainda mais avançados para aplicações específicas em caminhões

NINGDE, China e STUTTGART, Alemanha, 20 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, o fabricante de veículos comerciais Daimler Truck AG e a fabricante e desenvolvedora da tecnologia de bateria de íon-lítio Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) – ambos líderes globais em suas áreas – anunciaram a intensificação de sua parceria existente com base em sua visão compartilhada de transporte eletrificado neutro de CO2. A CATL será fornecedora de pacotes de baterias de íon-lítio para o caminhão elétrico Mercedes-Benz eActros LongHaul, que está planejado para estar pronto para a produção da série em 2024. O suprimento irá além de 2030. As baterias combinarão alta densidade de energia com vida de ciclo ultralongo, bem como capacidade de carregamento rápido para atender aos requisitos exclusivos de bateria de caminhões elétricos de longa distância. Além disso, as empresas pretendem projetar e desenvolver em conjunto células de bateria e pacotes da próxima geração ainda mais avançados para aplicações específicas de caminhões, com foco em alta modularidade e escalabilidade para apoiar diferentes aplicações de caminhões e compatibilidade flexível com futuros modelos de caminhões elétricos.

Em 2019, a Daimler Truck AG e a CATL firmaram um acordo global de módulos de célula de bateria de lítio-íon para uma série de caminhões elétricos, incluindo o Mercedes-Benz eActros, o Freightliner eCascadia e o eM2. Em setembro de 2020, a Daimler Truck AG anunciou o eActros LongHaul, que terá autonomia de cerca de 500 quilômetros para transporte com eficiência energética em rotas planejáveis de longa distância.

Martin Daum, presidente do conselho de gestão da Daimler Truck AG e membro do conselho de administração da Daimler AG: "As parcerias são vitais para trabalharmos em nosso compromisso com o Acordo de Paris e nosso objetivo final de alcançar o transporte neutro em CO2 nas estradas, no qual estamos trabalhando em velocidade máxima. Expandir e fortalecer nossa forte colaboração com a CATL desempenhará um papel fundamental à medida que aceleramos nossas atividades de eletrificação e lideramos o caminho para zero emissões no setor de caminhões. Lançaremos uma ampla variedade de caminhões elétricos inovadores, voltados para o cliente, produzidos em série a partir de 2021."

O Dr. Robin Zeng, fundador, presidente e CEO da CATL: "Estamos muito felizes em fortalecer a parceria existente com a Daimler Truck AG com base em nossa visão compartilhada em mobilidade elétrica. Com a tecnologia inovadora da CATL em baterias de veículo elétrico e a profunda experiência da Daimler Truck no setor de caminhões pesados, acreditamos que a nossa sólida parceria global elevará ainda mais a posição mercadológica da Daimler Truck AG no âmbito de mobilidade elétrica e acelerará a trajetória em direção à neutralidade de carbono."

CATL: promovendo a neutralidade de carbono por meio de soluções inovadoras em baterias

Impulsionada pelo objetivo da neutralidade de CO2, a CATL tem como meta realizar a substituição de combustíveis fósseis em sistemas estacionários e móveis com sistemas de energia elétrica altamente eficientes gerados por meio de baterias avançadas e energia renovável, e promover a inovação integrada de aplicações do mercado com eletrificação e inteligência. Expandir sua parceria com a Daimler Truck AG é um marco importante nesta jornada e abre novas oportunidades para acelerar a eletrificação de veículos comerciais globais com as soluções de energia limpa da CATL.

Com inovações contínuas em todo o sistema de estrutura química, sistema estrutural, fabricação extrema e modelo de negócios, a CATL está fornecendo os produtos mais avançados e valiosos para seus clientes e consumidores. Suas soluções exclusivas de bateria para veículos comerciais com um sistema químico de bateria LFP com zero de dissipação em 1.500 ciclos e tecnologia inovadora cell-to-pack (CTP) garantem que as baterias de veículos tenham densidade energética alta, vidas de ciclo ultra longos, alta confiabilidade e excelente eficiência de custos.

De acordo com a SNE Research, o volume de consumo de bateria VE da CATL classificou-se em 1º lugar no mundo pelo quarto ano consecutivo, do qual as aplicações de veículos comerciais são responsáveis por 32%. A fonte de dados também mostra que até março de 2021, as vendas globais de caminhões e ônibus equipadas com baterias VE da CATL atingiram mais de 343.000, tornando a CATL a maior fornecedora de baterias de veículo elétrico no mercado de veículos comerciais.

Sobre a Contemporary Amperex Technology Co., Limited

A Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) é líder no setor global de baterias de lítio-íon, cobrindo P&D, produção e vendas de sistemas de bateria para novos veículos de energia e sistemas de armazenamento de energia. Em 2020, a CATL ficou em 1º lugar em todo o mundo em termos de volume de consumo de bateria VE por quatro anos consecutivos, de acordo com a SNE Research.

Com sede em Ningde, China, a CATL tem bases de produção de baterias em Ningde (província de Fujian), Liyang (província de Jiangsu), Xining (província de Qinghai), Yibin (província de Sichuan) e Zhaoqing (província de Guangdong). Agora a CATL está se expandindo globalmente, e abriu subsidiárias no exterior: em Munique (Alemanha), Paris (França), Yokohama (Japão) e Detroit (EUA). Sua base europeia de produção em Erfurt, Alemanha, está atualmente em construção. A empresa lançou as suas ações na bolsa (300750.SZ) em 2018.

Para mais informações, acesse http://www.catl.com .

Sobre a Daimler Truck AG

A Daimler Truck AG é uma das maiores fabricantes de veículos comerciais do mundo, com mais de 35 centros principais em todo o mundo e aproximadamente 100.000 funcionários. A Daimler Truck AG está buscando uma estratégia corporativa sustentável e tem como objetivo oferecer apenas veículos novos que sejam neutros em CO2 para condução ("tank-to-wheel") na Europa, Japão e América do Norte até 2039. Até 2022, o portfólio de veículos da Daimler Truck AG incluirá veículos produzidos em série com sistemas de acionamento de bateria elétrica nas principais regiões de vendas da Europa, Estados Unidos e Japão. Até 2027, a Daimler Truck AG pretende complementar seu portfólio, adicionando veículos de células de combustível à base de hidrogênio produzidos em série. Com centenas de veículos em uso com clientes, a Daimler Truck AG já conquistou conhecimento abrangente e prática com veículos elétricos e registrou um total de mais de dez milhões de quilômetros impulsionados por testes elétricos de bateria e caminhões produzidos em série com clientes em todo o mundo.

FONTE CATL

SOURCE CATL