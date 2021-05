Daimler Truck AG et CATL étendent leur partenariat mondial : développement conjoint de batteries sophistiquées pour camions et accord d'approvisionnement au-delà de 2030

CATL fournira des batteries pour le camion Mercedes-Benz eActros LongHaul à partir de 2024

Les partenaires ont l'intention de concevoir et de développer conjointement des cellules et des blocs de batteries de nouvelle génération encore plus avancés pour des applications spécifiques aux camions.

Martin Daum , PDG de Daimler Truck AG : « L'expansion et le renforcement de notre solide collaboration avec CATL joueront un rôle clé dans l'accélération de nos activités d'électrification et dans l'ouverture de la voie vers des émissions zéro dans l'industrie des camions. »

, PDG de Daimler Truck AG : « L'expansion et le renforcement de notre solide collaboration avec CATL joueront un rôle clé dans l'accélération de nos activités d'électrification et dans l'ouverture de la voie vers des émissions zéro dans l'industrie des camions. » Dr Robin Zeng , fondateur, président-directeur général de CATL : « Nous pensons que notre solide partenariat mondial renforcera davantage la position de Daimler Truck AG sur le marché de l'e-mobilité et accélérera sa progression vers la neutralité carbone. »

NINGDE, Chine et STUTTGART, Allemagne, 24 mai, 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le fabricant de véhicules utilitaires Daimler Truck AG et le fabricant et développeur de batteries au lithium-ion Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) – tous deux leaders mondiaux dans leurs domaines – ont annoncé l'intensification de leur partenariat existant sur la base de leur vision commune du camionnage électrifié neutre en CO2. CATL sera le fournisseur de blocs de batteries au lithium-ion pour le camion électrique à batterie Mercedes-Benz eActros LongHaul, dont la production en série est prévue pour 2024. La fourniture ira au-delà de 2030. Les batteries combineront une densité énergétique élevée avec une durée de vie ultra-longue ainsi qu'une capacité de recharge rapide pour répondre aux exigences uniques des camions long-courriers électriques à batterie. En outre, les entreprises ont l'intention de concevoir et de développer conjointement des batteries et des blocs de nouvelle génération encore plus avancés pour des applications spécifiques aux camions, en mettant l'accent sur une modularité et une évolutivité élevées afin de prendre en charge différentes applications de camions et une compatibilité flexible avec les futurs modèles de camions électriques.

En 2019, Daimler Truck AG et CATL ont conclu un accord mondial de fourniture de modules de cellules de batteries au lithium-ion pour les camions électriques de série, notamment les séries Mercedes-Benz eActros, Freightliner eCascadia et eM2. En septembre 2020, Daimler Truck AG a annoncé le lancement de l'eActros LongHaul, qui aura une autonomie d'environ 500 kilomètres pour un transport économe en énergie sur des itinéraires long-courriers planifiables.

Martin Daum, président du conseil d'administration de Daimler Truck AG et membre du conseil d'administration de Daimler AG : « Les partenariats sont essentiels pour nous permettre de respecter notre engagement envers l'Accord de Paris et notre objectif ultime de parvenir à un transport routier neutre en CO2 sur les routes, sur lequel nous travaillons à plein régime. L'expansion et le renforcement de notre solide collaboration avec CATL joueront un rôle clé dans l'accélération de nos activités d'électrification et dans l'ouverture de la voie vers des émissions zéro dans l'industrie des camions. À partir de 2021, nous lancerons une large gamme de camions électriques de série innovants et orientés vers le client. »

Dr Robin Zeng, fondateur, président-directeur général de CATL : « Nous sommes très heureux de renforcer le partenariat existant avec Daimler Truck AG sur la base de notre vision commune de l'e-mobilité. Grâce à la technologie innovante de CATL en matière de batteries pour véhicules électriques et à l'expertise approfondie de Daimler Truck dans l'industrie des camions lourds, nous pensons que notre solide partenariat mondial renforcera davantage la position de Daimler Truck AG sur le marché de l'e-mobilité et accélérera sa progression vers la neutralité carbone. »

CATL : promouvoir la neutralité carbone grâce à des solutions de batterie innovantes

Poussée par l'objectif de neutralité en CO2, CATL vise à remplacer les combustibles fossiles dans les systèmes d'énergie fixes et mobiles par des systèmes d'énergie électrique hautement efficaces générés par des batteries avancées et des énergies renouvelables, et à promouvoir l'innovation intégrée des applications du marché par l'électrification et l'incorporation d'intelligence. L'élargissement de son partenariat avec Daimler Truck AG est une étape importante dans cette aventure et ouvre de nouvelles opportunités pour accélérer l'électrification mondiale des véhicules commerciaux avec les solutions d'énergie propre de CATL.

Grâce à des innovations continues dans le système de structure chimique, le système de structure, la fabrication extrême et le modèle d'entreprise, CATL fournit les produits les plus avant-gardistes et les plus précieux à ses clients et consommateurs. Ses solutions de batterie uniques pour véhicules commerciaux, qui se caractérisent par un système chimique LFP n'entraînant aucun affaiblissement après 1 500 cycles et par une technologie CTP innovante, garantissent que les batteries des véhicules ont une densité énergétique élevée, une durée de vie ultra-longue, une grande fiabilité et un excellent rapport coût-efficacité.

Selon SNE Research, le volume de consommation de batteries pour véhicules électriques de CATL en 2020 se classe au premier rang mondial pour la quatrième année consécutive, dont 32 % pour les applications pour véhicules utilitaires. La source de données montre également que, jusqu'en mars 2021, les ventes mondiales de camions et de bus équipés de batteries de véhicules électriques CATL ont atteint plus de 343 000, faisant de CATL le plus important fournisseur de batteries de véhicules électriques sur le marché des véhicules utilitaires.

À propos de Contemporary Amperex Technology Co., Limited

Contemporain Amperex Technology Co., Limited (CATL) est un leader dans l'industrie mondiale des batteries lithium-ion, couvrant la recherche et le développement, la production et la vente de systèmes de batteries pour les véhicules à énergie nouvelle et les systèmes de stockage d'énergie. En 2020, CATL s'est classée au premier rang mondial en termes de volume de consommation de batteries pour véhicules électriques pour quatre années consécutives, selon SNE Research.

Basée à Ningde, en Chine, CATL possède des sites de production de batteries à Ningde (province du Fujian), Liyang (province du Jiangsu), Xining (province du Qinghai), Yibin (province du Sichuan) et Zhaoqing (province du Guangdong). Aujourd'hui, CATL se développe à l'échelle mondiale et a ouvert des filiales à Munich (Allemagne), Paris (France), Yokohama (Japon) et Detroit (États-Unis). Sa base de production européenne à Erfurt, en Allemagne, est actuellement en construction. L'entreprise (300750.SZ) est entrée en bourse en 2018.

Pour plus d'informations, consultez le site web http://www.catl.com .

À propos de Daimler Truck AG

Daimler Truck AG est l'un des plus grands constructeurs de véhicules commerciaux au monde, avec plus de 35 sites principaux dans le monde et environ 100 000 employés. Daimler Truck AG poursuit une stratégie d'entreprise durable et a pour objectif de proposer uniquement de nouveaux véhicules neutres en CO2 pendant la conduite (« du réservoir à la roue ») en Europe, au Japon et en Amérique du Nord d'ici 2039. Dès 2022, le portefeuille de véhicules de Daimler Truck AG comprendra des véhicules produits en série dotés de systèmes de propulsion électrique à batterie dans les principales régions de vente : Europe, États-Unis et Japon. D'ici 2027, Daimler Truck AG entend compléter son portefeuille en ajoutant des véhicules à pile à combustible à hydrogène produits en série. Avec des centaines de véhicules en service chez des clients, Daimler Truck AG a déjà acquis une expertise complète et pratique des véhicules électriques, et a enregistré un total de plus de dix millions de kilomètres parcourus par des camions et des bus électriques à batterie de test et de série chez des clients du monde entier.

SOURCE CATL