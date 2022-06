Dalberg stärkt seine Innovationsfähigkeit durch die Übernahme von Ravel Innovation

NEW YORK, 2. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Um die Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu erreichen, ist eine enorme Steigerung der Innovationskapazität erforderlich. Obwohl das verwaltete Vermögen (AUM) wirkungsorientierter Investoren in den letzten zwei Jahren von 500 auf 700 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, hat sich die unterstützende Infrastruktur für investierbare Lösungen verzögert. Innovationsprogramme, die strukturierte Schulungen und Pläne anbieten, sind ein wertvoller Weg, um Impact-Unternehmen zu entfachen und zu fördern, die wachsen und sich entwickeln können. Vielen von ihnen fehlt es jedoch an einer fundierten Unternehmensberatung, die den Unternehmen bei der Bewältigung der komplexen sozialen Herausforderungen helfen kann. Um diesen Bedarf zu decken hat Dalberg , eine führende Beratungsgruppe für soziale Auswirkungen, das Unternehmen Ravel Innovation erworben. Ravel ist ein in Singapur ansässiges Unternehmen, das ein Ökosystem von Innovationsgemeinschaften und Innovationsprogrammen für Unternehmen entwirft, aufbaut und betreibt, um Kunden dabei zu helfen, ihre Wirkung auf globaler Ebene zu erweitern und zu vertiefen. Dieses neue Angebot wird die Expertise beider Organisationen bündeln und Dalbergs Fähigkeiten stärken, Regierungen, NGOs, fortschrittliche Unternehmen und Geldgeber dabei zu unterstützen, Innovationen zur Erreichung der SDGs voranzutreiben.