DAMAC Properties, basée à Dubaï, fait une incursion sur le marché immobilier américain avec des condos ultra-luxueux de marque CAVALLI à Miami

La propriété, située sur Collins Avenue, offre aux résidents 200 pieds de façade directe sur la plage et un accès à South Beach et Bal Harbour. Le terrain, comprenant 1,8 acres, a été vendu à DAMAC pour 120 millions de dollars par le biais du processus judiciaire.

Commentant l'achat, le président et fondateur de DAMAC, Hussain Sajwani, a déclaré : « DAMAC Properties observe depuis longtemps les opportunités de développement à Miami. Nous considérons que la ville, qui est connue pour être un centre de luxe et de mode, convient naturellement à notre société, qui a une réputation établie pour ses offres de luxe de marque. »

Ces dernières années, Surfside est devenu un point chaud pour les développements de condominiums ultra-luxueux, notamment les Résidences privées Four Seasons, les Résidences Château Fendi et les immeubles Arte Surfside.

La ville compte également une collection d'hôtels haut de gamme, dont le Four Seasons, le St. Regis Bal Harbour et le Ritz-Carlton Bal Harbour, et sa principale zone commerciale, les Bal Harbour Shops, est connue dans tout Miami comme une destination de shopping de luxe.

DAMAC Properties, connu pour ses offres immobilières de luxe tant au niveau régional que mondial, étend rapidement son empreinte mondiale, comme son projet phare en Europe - DAMAC Towers Nine Elms dans le prestigieux quartier de la Zone 1 de Londres avec des intérieurs Versace.

Le projet Surfside sera le premier de DAMAC aux États-Unis.

Le succès constant de la société au fil des ans, et plus récemment sous l'effet des performances et des prévisions économiques stellaires de Dubaï, l'a propulsée à l'affût de diverses opportunités mondiales de développement et de croissance.

Elle développe actuellement un complexe de luxe aux Maldives qui sera exploité par la marque hôtelière mondiale Mandarin International et a déjà des projets au Canada, au Royaume-Uni et dans tout le Moyen-Orient.

En 2021, DAMAC Properties a lancé deux projets à Dubaï, DAMAC Lagoons, la troisième communauté maîtresse du promoteur à Dubaï, et Cavalli Tower, une tour ultra-luxueuse de 70 étages surplombant Palm Jumeirah, avec des intérieurs de la marque Cavalli. Les deux projets ont suscité un grand intérêt et une forte demande de la part des clients.

« Notre expansion mondiale aux États-Unis marque une étape importante et démontre que DAMAC est une force sur laquelle il faut compter. C'est une période passionnante, et nous avons beaucoup de choses en réserve », a déclaré Sajwani.

« Nous nous développons rapidement, non seulement dans nos activités immobilières mais aussi dans divers secteurs tels que la mode, l'hôtellerie et même les industries émergentes comme le Metaverse, les NFT et les centres de données. Cela nous permet de rester en tête de la courbe », a-t-il conclu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1827765/DAMAC_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1827769/DAMAC_2.jpg

SOURCE DAMAC Properties