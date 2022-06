DAMAC Properties commence la remise des clés pour DAMAC Towers Nine Elms à Londres

« Notre équipe de gestion de la relation client est sur le terrain pour assurer une transition en douceur et veiller à ce que tout soit en parfait état et que les accès nécessaires fonctionnent avant que les clients n'entrent dans leur maison pour leur rendez-vous de visite », a déclaré Niall McLoughlin, vice-président principal de DAMAC.

Nine Elms est le premier projet du promoteur basé à Dubaï en Europe et la première collaboration entre VERSACE et un nouvel immeuble résidentiel situé dans la Zone 1 de Londres. Située sur la rive sud de Londres, dans le quartier de Nine Elms, la tour ultramoderne présente une composition architecturale unique et équilibrée, soigneusement élaborée pour créer des vues impressionnantes de tous les côtés. La propriété comprendra des studios et des appartements de 1, 2 et 3 chambres, ainsi que des appartements de type penthouse. DTNE dispose de jardins communs d'une superficie de 744,15 m² et de quatre niveaux de bureaux dans la tour sud.

Les intérieurs VERSACE ajoutent une touche de luxe supplémentaire à ce projet de tour jumelle chic et font suite aux précédentes collaborations de Versace pour les intérieurs des tours DAMAC à Beyrouth et à Djeddah. Outre VERSACE, DAMAC a collaboré avec plusieurs autres marques telles que CAVALLI, de GRISOGONO, Paramount, Rotana, Radisson et The Trump Organization.

Selon une analyse de la société de conseil en immobilier Savills, la prime moyenne mondiale pour les résidences de marque, par rapport à un produit comparable sans marque, s'élève à 29 % sur une base non pondérée.

« Nous sommes ravis d'avoir réalisé notre premier projet en Europe. Le projet DTNE est très spécial pour nous, et nous sommes extrêmement satisfaits du résultat final, qui s'accorde parfaitement avec nos extérieurs chics et nos intérieurs à la mode signés Versace Home », a déclaré McLoughlin.

Il a ajouté : « C'est une période passionnante pour DAMAC et nous étendons rapidement notre empreinte mondiale en examinant les opportunités de JV à travers le monde. »

Le succès grandissant de la société au fil des ans, et plus récemment sous l'effet des performances et des prévisions économiques stellaires de Dubaï, l'a poussée à explorer diverses opportunités de développement et de croissance sur de nouveaux marchés.

