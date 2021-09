DAMAC Properties s'associe au grand couturier italien Cavalli pour lancer un gratte-ciel emblématique de 70 étages à Dubaï

« Le lancement de la Cavalli Tower intervient à un moment passionnant à Dubaï, alors que la ville s'apprête à accueillir Dubai Expo 2020 et qu'elle surmonte les difficultés de la pandémie grâce à l'excellente gestion de la crise par les dirigeants des EAU. Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de la Cavalli Tower, qui ne fait qu'ajouter au sentiment positif ressenti dans toute la ville - en particulier après la récente annonce du cheikh Mohammed bin Rashid, vice-président, premier ministre et dirigeant de Dubaï, selon laquelle le pire est passé », a déclaré Hussain Sajwani, fondateur de DAMAC Properties.

« Cavalli Tower est vraiment un projet unique qui vise à établir les plus hauts niveaux en matière d'offres de propriétés de luxe à Dubaï. Le glamour associé à l'emblématique maison de couture italienne n'a d'égal que les normes de DAMAC en matière de maisons de luxe et d'expériences liées au style de vie », a-t-il ajouté.

Ce lancement intervient à un moment où le marché immobilier de Dubaï se redresse à un rythme plus rapide que prévu par les analystes, le total des ventes se rapprochant de la barre des 100 milliards de Dh pour 2021. Les ventes sur plan, qui ont été affectées par les circonstances de COVID-19 en raison d'une baisse des voyages et du tourisme, connaissent également une forte reprise. DAMAC prévoit que la Cavalli Tower suscitera un vif intérêt de la part des clients russes et européens, des clients fidèles de Cavalli.

La valeur de développement du projet est d'environ 545 millions de dollars. La construction de la tour devrait commencer en 2022 et la tour devrait être terminée dans quatre ans.

Conçue par l'architecte primé Shaun Killa - qui a également créé l'unique et étonnant Dubai Museum of the Future - la tour, qui comprend 485 unités, est divisée en trois sections.

Les premiers étages sont considérés comme luxueux, la section médiane de la tour est de luxe supérieur tandis que les étages supérieurs offrent des caractéristiques et des finitions de super luxe.

Quelle que soit la section dans laquelle se trouve votre unité, chaque maison est assurée d'avoir une belle vue sur la mer.

Les sections de luxe et de grand luxe auront accès à leur propre piscine et à des jardins suspendus, tandis que la catégorie de super luxe dispose d'une piscine à débordement, d'un salon à cigares et d'un pavillon privé où les résidents peuvent organiser leurs propres dîners privés et engager leurs propres chefs.

Toutes les maisons de la catégorie super luxe disposent d'une piscine privée ou d'un jacuzzi, et toutes les unités - qu'il s'agisse d'un appartement de 2 chambres ou d'un duplex de 5 chambres - bénéficient de balcons et de hauts plafonds offrant une vue imprenable sur la mer.

Une autre caractéristique unique de la tour est le hall de la marque Cavalli, haut de quatre étages, qui mène à un puits de lumière éblouissant. Les intérieurs sont revêtus de finitions en marbre et de parquet en bois, dégageant une atmosphère et une sensation de grand luxe. Une fontaine d'eau à parois abruptes et d'autres éléments d'eau offrent aux résidents et aux visiteurs des sons apaisants de pluie, dégageant une ambiance relaxante et luxueuse.

La Cavalli Tower possède une piscine de plage dans les jardins, semblable à celle de Malibu Bay, qui reproduit la plage dans les moindres détails, y compris le sable artificiel. Autour de la piscine de 900 mètres carrés se trouveront des points de restauration et un environnement verdoyant, créant une atmosphère d'oasis.

La tour comprend également six ascenseurs panoramiques à jet qui glissent à travers les découpes créatives de la tour Cavalli, offrant aux résidents des angles de vue uniques sur la mer.

En termes de services, les résidents auront l'embarras du choix. Outre un service de majordome 24h/24 et un service de chambre à la carte, la tour propose également des services de gardiennage, d'entraînement personnel, de voiturier, de chef cuisinier en chambre, de stylisme d'appartement, de jardinage en chambre, d'organisation d'événements et de soins infirmiers internes.

De son côté, Ennio Fontana, directeur général de Roberto Cavalli, s'est dit ravi de s'associer à DAMAC — qui a fait ses preuves en travaillant avec les meilleures marques de mode de luxe — sur ce projet unique.

« Nous pensons que la marque Cavalli est synonyme d'excellence et de perfection dans le domaine de la haute couture », a-t-il dit.

« Dans une extension sans effort de sa vision au-delà des modèles, des vêtements et des défilés sensationnels, Cavalli dominera le monde séduisant de la décoration intérieure dans un style inégalé. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1629472/DAMAC_Properties.jpg

SOURCE DAMAC Properties