Damon Kennish mianowany przez Array liderem handlowym EMEA

TORONTO, PARYŻ, i WARSZAWA, Polska, 10 maja 2019 r. /PRNewswire/ -- Array (Array Canada Inc) ogłosił dziś, że Damon Kennish został mianowany Wiceprezesem Wykonawczym ds. Handlowych (Executive Vice President of Commercial Activity) dla regionu Europy, Środkowego Wschodu i Afryki (EMEA). Od 13 maja 2019 Kennish będzie kierował z Warszawy (Polska) oraz Paryża (Francja) rozwojem handlowym Array'a (w tym Willson & Brown).

Damon Kennish przechodzi do Array z Preferred Display Asia Ltd, gdzie był dyrektorem generalnym. Wcześniej przez 17 lat rozwijał założoną przez siebie firmę Imagine POS Ltd, będącą cenionym dostawcą materiałów POS z centralą w Hongkongu, oddziałami w Chinach i Wielkiej Brytanii oraz biurami obsługi klienta we Francji, Stanach Zjednoczonych, Australii i Japonii.

Kennish, pochodzący z Wielkiej Brytanii, pracował również w branży kosmetycznej we Francji, Wielkiej Brytanii, Azji i Stanach Zjednoczonych, z takimi firmami, jak L'Oréal, Elizabeth Arden, Li & Fung oraz Unilever, osiągając duże sukcesy zarówno na polu merchandisingu, jak i produkcji.

„Cieszymy się, że Damon dołączył do zespołu Array" – powiedział Jeff Casselman, dyrektor generalny i prezes Array – „Jego pasja i głęboka znajomość branży kosmetycznej, a także międzynarodowe doświadczenie i umiejętności przywódcze stanowią dużą wartość, ponieważ wciąż umacniamy naszą pozycję i rozwijamy się na całym świecie. Damon będzie partnerem Dariusza Rutczyńskiego, założyciela Willson & Brown i dyrektora generalnego (CEO) Array Europe, dzięki czemu Array stanie się preferowanym kooperantem partnerów naszej marki oraz partnerów handlowych."

O ARRAY

Array to dostawca usług wsparcia sprzedaży w sklepach na potrzeby wiodących na świecie sprzedawców kosmetyków i producentów marek. Od ponad 35 lat klienci agencji Array mają do dyspozycji szeroki zakres usług, wyjątkową kreatywność, globalne możliwości produkcyjne, kompleksową logistykę, kompletną instalację oraz usługi dodatkowe. Wyroby i ich jakość wykończenia chwalą marketerzy marek i detaliści na całym świecie. Siedziba Array znajduje się w Toronto (Kanada), a firma zatrudnia ponad 1400 pracowników - w Toronto i Bradford (Kanada), Nowym Jorku i Long Island (Stany Zjednoczone), Mexico City (Meksyk), Shenzhen i Szahghaju (Chiny).

Creating great experiences!

