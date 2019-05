Damon S. Kennish byl jmenován do funkce obchodního ředitele pro Evropu, Střední Východ a Afriku společnosti Array

TORONTO, PAŘÍŽ a VARŠAVA, Polsko, 10. května 2019 /PRNewswire/ -- Společnost Array (Array Canada Inc.) dnes oznámila, že Damon S. Kennish byl jmenován výkonným viceprezidentem pro obchod pro Evropu, Střední Východ a Afriku (EMEA).

S účinností od 13. května 2019 tak Kennish, který bude střídavě pracovat ve Varšavě v Polsku a v Paříži ve Francii, bude řídit obchodní expanzi firmy Array (včetně pobočky Willson & Brown).

Kennish do společnosti Array přichází z firmy Preferred Display Asia Ltd, kde zastával funkci generálního ředitele. Před svým působením ve firmě Preferred Display Asia, pan Kennish založil a 17 let vedl firmu Imagine POS Ltd, respektovaného provozovatele a výrobce pokladních systémů (POSM) se sídlem v Hong Kongu a pobočkami v Číně a Velké Británii a klientskými centry ve Francii, USA, Austrálii a Japonsku.

Pan Kennish pochází z Velké Británie a pracoval v globálním kosmetickém průmyslu ve Francii, Velké Británii, Asii a ve Spojených státech amerických, u firem, jako jsou například L'Oréal, Elizabeth Arden, Li & Fung a Unilever a má dlouholeté zkušenosti s úspěšným působením v oblasti pokladních systémů (POS).

"Velice nás těší, že jsme Damona získali do týmu Array" řekl Jeff Casselman, generální ředitel a prezident společnosti Array.

"Jeho nadšení a hluboké znalosti zdravotnického a kosmetického průmyslu, jeho globální zkušenosti a manažerské dovednosti z něj dělají skvělého člena našeho týmu, který nám pomůže v dalším růstu a rozvoji.

Damon bude úzce spolupracovat s Dariuszem Rutczyńskim, zakladatelem firmy Willson & Brown a generálním ředitelem firmy Array Europe na dalším rozšiřování naší působnosti a na tom, aby se společnost Array stala tím nejlepším partnerem pro značky a maloobchodní partnery."

O SPOLEČNOSTI ARRAY

Array je špičkový poskytovatel služeb pro maloobchodníky, zejména v oblasti prodeje kosmetiky a značkových výrobků.

Již více než 35 let se zákazníci společnosti Array spoléhají na nepřekonatelné služby firmy Array, včetně kreativity, inovací, globálních výrobních a logistických kapacit a včetně kompletní instalace pokladních systémů a zařízení prodejen a poskytování následných služeb.

Výsledkem jsou displeje a zařízení, která se těší oblibě značkových prodejců a maloobchodníků po celém světě. Firma Array sídlí v Torontu (Kanada) a zaměstnává více než 2400 zaměstnanců ve svých pobočkách v kanadském Toronu, v New Yorku v na Long Islandu v USA, v Mexico City v Mexiku a také v čínském Šen-čenu a Šanghaji, v Paříži (Francie) a od loňského roku, po akvizici společnosti Willson & Brown také v polské Varšavě.

