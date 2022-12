Dan Crawford, de Veeva, est élu président du conseil consultatif du CDISC

AUSTIN, Texas et BARCELONE, Espagne, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) et le CDISC ont le plaisir d'annoncer que Dan Crawford, consultant principal de Veeva Clinical Database (CDB), a été élu président du conseil consultatif du CDISC (CCC). Le CCC est composé de représentants des membres platine du CDISC qui jouent un rôle important dans le développement et la direction du CDISC, en fournissant à son équipe exécutive des recommandations qui contribuent à ses objectifs.

Bénévole de longue date du CDISC, Dan est un expert des normes CDISC et a joué un rôle déterminant dans le développement de la norme de collecte de ses données, CDASH. En tant que président du CCC, il travaillera en étroite collaboration avec les responsables cliniques des 20 premières entreprises pharmaceutiques, des nouvelles entreprises de biotechnologie, des organismes de recherche clinique (CRO) et des fournisseurs de technologie. Dan sera également conseiller auprès du conseil d'administration du CDISC pour représenter les points de vue, les perspectives et les intérêts du CCC.

« C'est un honneur pour moi d'être élu président du conseil consultatif du CDISC et d'être le porte-parole de ses représentants, a déclaré Dan Crawford. Veeva travaille en première ligne avec ses clients pour transformer la collecte et le nettoyage des données afin d'aider les gestionnaires de données à consacrer plus de temps à des analyses scientifiques précieuses. J'espère pouvoir mettre à profit mes expériences de développement et de mise en œuvre des normes CDISC pour faire progresser le secteur et faire connaître les avantages des normes de données. »

En adoptant les normes CDISC, les entreprises des sciences de la vie peuvent mettre en place et clôturer des essais et fournir plus rapidement des données normalisées aux organismes de réglementation. Cela peut accélérer l'exécution des études et l'accès à de nouveaux médicaments et traitements.

« Le CCC est essentiel pour garantir que les normes CDISC continuent de favoriser l'efficacité opérationnelle au sein des organismes qui les utilisent pour accélérer le processus d'examen réglementaire et réduire les délais de mise sur le marché, a indiqué David A. Evans, PDG du CDISC. Nous sommes ravis d'accueillir Dan et son expertise au poste de président du CCC. »

Veeva est fière de soutenir des entreprises des sciences de la vie avec Veeva Vault CDMS, une solution unifiée de gestion des données pour la capture, le nettoyage et le codage des données cliniques. Pour plus d'informations, consultez Vault CDMS.

Informations complémentaires

À PROPOS DU CDISC

Le CDISC clarifie la recherche clinique en rassemblant une communauté mondiale pour développer et faire progresser des normes de données de la plus haute qualité. Exigées par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) du Japon, recommandées par la China National Medical Products Administration (NMPA) et adoptées par les principaux organismes de recherche du monde, les normes CDISC permettent l'accessibilité, l'interopérabilité et la réutilisation des données. Avec l'aide des normes CDISC, l'ensemble de la communauté des chercheurs peut tirer le maximum de valeur des données pour une recherche plus efficace et plus pertinente qui a un impact inestimable sur la santé mondiale. Le CDISC est une organisation caritative mondiale à but non lucratif de type 501(c)(3), dont le siège social se trouve à Austin, au Texas, et qui compte des centaines d'employés, de bénévoles et d'organisations membres dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cdisc.org.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu.

