Dan Grossman, cadre chez Chariot, Ford et General Motors, rejoint le conseil consultatif de Bestmile

« Le curriculum vitae de Dan regroupe la liste des startups les plus innovantes du secteur de la mobilité. Il a été PDG de Zagster et Chariot, vice-président du micro-transit chez Ford, directeur des opérations de Maven chez General Motors, et a contribué au lancement de Zipcar. », a déclaré Raphael Gindrat, PDG et cofondateur de Bestmile, « Son expérience à la fois auprès des opérateurs de mobilité et en tant que fournisseur de technologies d'exploitation de flottes sera inestimable dans nos efforts consistant à aider les opérateurs à concevoir et à mettre en œuvre de nouveaux services. »

M. Grossman a lancé et généralisé en 2009 au sein de la startup Zipcar certains des nouveaux concepts les plus excitants en matière de mobilité. Après la pandémie de COVID-19, tandis que les villes tentent de réinventer les transports en commun, la plateforme d'orchestration de flottes de Bestmile pourrait aider les opérateurs publics et privés à concevoir et mettre en œuvre des services innovants afin de transporter davantage de personnes avec moins de véhicules. L'expérience de M. Grossman en matière de mise sur le marché de nouveaux modèles de services sera déterminante pour réaliser cet objectif.

« Il y a eu davantage de changements dans le domaine de la mobilité au cours des dix années qui ont suivi la crise financière de 2008 qu'au cours des 50 années précédentes. Nous pouvons nous attendre à voir de plus en plus d'innovations de ce genre dans le sillage de cette nouvelle crise. », a déclaré Dan Grossman, « La technologie de Bestmile est exactement ce dont les fournisseurs de services ont besoin pour permettre ce type d'innovation, et je suis ravi d'être de la partie. »

La plateforme d'orchestration de flottes de Bestmile est la seule solution sur le marché qui permette de gérer ensemble des véhicules autonomes et conventionnels de toute marque ou tout type et de les coordonner en flottes intelligentes et efficaces. Les fournisseurs de services de mobilité du monde entier utilisent la plateforme pour transformer des véhicules en flottes et offrir des services de ridehailing, de robotaxis, de micro-transit ou encore de navettes autonomes capables de transporter davantage de personnes avec moins de véhicules tout en répondant aux attentes des voyageurs et aux besoins des entreprises.

À propos de Bestmile

La plateforme d'orchestration de flottes de Bestmile permet aux opérateurs de mobilité de mettre en place, de gérer et d'optimiser des flottes de véhicules autonomes et conventionnels, sous forme de transport à la demande (TAD) ou à itinéraires fixes, quels que soient la marque ou le type de véhicule. La plateforme permet aux opérateurs de proposer des offres multiservices de manière sûre et efficace en intégrant de nouveaux services de mobilité au sein de l'écosystème de transport existant. La plateforme d'orchestration de flottes de Bestmile est utilisée quotidiennement dans le monde entier pour des flottes autonomes et conventionnelles dans des zones piétonnes et sur des voies publiques. Constituée en 2014, Bestmile a des bureaux à San Francisco (États-Unis) et Lausanne (Suisse).

