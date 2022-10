Dan Salmon ist neuer Leiter für Internet-Forschung bei New Street Research in den USA

NEW YORK und LONDON und SINGAPUR, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- New Street freut sich, bekannt geben zu können, dass Dan Salmon dem Unternehmen beigetreten ist und die Leitung des US-Internetsektors übernehmen wird. Vor seiner Tätigkeit bei New Street war er 18 Jahre bei BMO Capital Markets tätig, wo er die USA-weite Internet- und Medienforschung leitete. Salmon ist weithin als langjährige führende Autorität in der digitalen Werbeforschung bekannt und stand an vorderster Front bei der Konvergenz mit E-Commerce und Streaming, wie seine bahnbrechende Arbeit über das Werbegeschäft von Amazon zeigt.

„Dan verfügt über entscheidende Kenntnisse über die TMT-Forschungsplattform, die wir aufgebaut haben. Seine Arbeit wird unsere globale Perspektive auf das Zusammenspiel von Internet-, Technologie- und Telekommunikationssektoren bereichern und die Bereitstellung von erstklassigen Forschungsinhalten für die von uns betreuten Investoren verbessern. Wir freuen uns darauf, unser Forschungsgeschäft gemeinsam mit Dan und seinem Team aufzubauen", erklärte Iain Johnston Vorsitzender von New Street Research.

„New Street hat sich schon immer darauf konzentriert, seinen Kunden einzigartige und wertvolle Einblicke in die Themen zu bieten, die die von uns abgedeckten Sektoren prägen. Die digitale Werbung, die den größten Teil des Gewinns und der Marktkapitalisierung im US-Internetsektor ausmacht, entwickelt sich rasant und ist nach wie vor nur wenig bekannt. Sie gewinnt auch zunehmend an Bedeutung, da verbraucherorientierte Unternehmen versuchen, die digitale Werbung zu nutzen, um Produkte und E-Commerce-Plattformen zu monetarisieren. Im Gespräch mit unseren Kunden bezeichneten diese Dan als den mit Abstand besten Analysten in diesem Sektor, und wir freuen uns sehr, ihn als Partner und Mitarbeiter zu haben", so Jonathan Chaplin, der Gründungspartner des US-Geschäfts von New Street.

„Mir war von Anfang an klar, dass New Street über eine einzigartige und tief verwurzelte Kultur verfügt, die sich dem Unternehmertum und der TMT-Forschung auf höchstem Niveau verschrieben hat. Ich freue mich sehr, dazu beizutragen und die Arbeit meines Teams auf ein neues Niveau zu bringen, indem wir mehr Ressourcen für die Primärforschung einsetzen und den Sektor und seine größten Unternehmen eingehender denn je unter die Lupe nehmen", kommentierte Dan Salmon, der neueste Partner und Teamleiter des US-Internet-Geschäfts von New Street.

Mit der Einbeziehung der US-Internetabdeckung baut New Street Research seine Position als erste unabhängige Forschungseinrichtung mit Fokus auf den weltweiten TMT-Bereich weiter aus. Dank der Arbeit von Dan Salmon und unseren Produkten in den Bereichen Telekommunikation, technologische Infrastruktur, asiatisches Internet sowie Politik und Regulierung verstärken wir unser Engagement, der Käuferseite ein wirklich differenziertes Forschungsangebot zu bieten.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Dan Salmon, Jonathan Chaplin oder Iain Johnston.

