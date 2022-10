Dan Salmon rejoint New Street Research pour diriger la couverture des recherches Internet aux États-Unis

NEW YORK, LONDRES et SINGAPOUR, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- New Street est ravi d'annoncer que Dan Salmon vient de rejoindre l'entreprise pour lancer la couverture du secteur des recherches Internet aux États-Unis. Dan Salmon rejoint New Street après 18 ans passés chez BMO Capital Markets où il dirigeait la recherche Internet et la recherche média aux États-Unis. Dan Salmon est largement reconnu comme une véritable autorité en matière de recherche sur la publicité numérique et a été à l'avant-garde de sa convergence avec le e-commerce et le streaming, comme l'illustre son travail révolutionnaire sur les activités publicitaires d'Amazon.

« Dan Salmon apporte une compréhension critique à la plateforme de recherche en TMT que nous avons construite. Ses travaux éclaireront nos perspectives mondiales sur l'interaction entre les secteurs d'Internet, de la technologie et des télécommunications, et nous permettront d'offrir un excellent contenu de recherche aux investisseurs pour lesquels nous travaillons. Nous sommes impatients de développer nos activités de recherche aux côtés de Dan Salmon et de son équipe », a déclaré Iain Johnston, président de New Street Research.

« New Street s'est toujours efforcé d'apporter à nos clients des renseignements uniques et précieux sur les thèmes qui façonnent les secteurs que nous couvrons. La publicité numérique, qui est à l'origine de la majeure partie des profits et de la capitalisation boursière dans le secteur américain d'Internet, évolue rapidement, mais elle est encore mal comprise. Elle est aussi de plus en plus pertinente, car les entreprises en contact avec les consommateurs tentent de tirer parti de la publicité numérique pour monétiser les produits et les plateformes de e-commerce. Lorsque nous en avons parlé avec nos clients, ils nous ont dit que Dan Salmon était de loin le meilleur analyste du secteur et que nous sommes ravis de l'avoir comme partenaire et collaborateur », a déclaré Jonathan Chaplin, partenaire fondateur des activités américaines de New Street.

« Depuis le début, je considère que New Street a une culture unique et profondément enracinée, dédiée à l'entrepreneuriat et visant à fournir une recherche en TMT de la plus haute qualité. Je suis très impatient d'y contribuer et de faire progresser le travail de mon équipe, alors que nous consacrons désormais des ressources plus importantes à la recherche primaire et que nous approfondissons plus que jamais le secteur et ses plus grandes entreprises.» a déclaré Dan Salmon, nouveau partenaire chez New Street et chef de l'équipe responsable des activités Internet aux États-Unis.

En ajoutant la couverture de l'Internet américain, New Street Research continue d'étendre sa position en tant que première boutique de recherche indépendante axée sur l'espace TMT mondial. Le travail de Dan Salmon, associé à notre infrastructure de télécommunications et de technologie, à notre équipe de recherche sur l'Internet asiatique et à nos produits de politique et de règlementation, nous permettent de renforcer notre engagement à fournir au by-side une offre de recherche vraiment différenciée.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Dan Salmon, Jonathan Chaplin ou Iain Johnston.

Dan Salmon

1(646) 528 8880

[email protected]

Jonathan Chaplin

1 (212) 921 9876

[email protected]

Iain Johnston

(44) 20 7375 9124

[email protected]

