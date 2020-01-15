丹佐華盛頓將在國際領導力峰會上發表演講

頂級領袖將齊聚夏洛特，參加TD Jakes的會議

北卡羅萊納州夏洛特2020年1月15日 /美通社/ -- 兩屆奧斯卡金像獎®得主丹佐華盛頓(Denzel Washington)將於今年春天出席T.D. Jakes的國際領導力峰會，並帶來其才華和專業知識，該峰會是面向世界各地，希望擴大個人影響力和提高技能的遠見者、企業家、內部創業者、牧師和領導人舉辦的會議。

華盛頓預計將在該峰會上發表主題演講，聚焦好萊塢、信仰，以及如何應對傳媒和公眾。作為一名演員、製片人和導演，華盛頓被認為是當代最偉大的演員之一，因主演《光榮》、《訓練日》、《麦尔坎X》、《颶風》、《光輝歲月》和《美國黑幫》等影片而備受好評。他在2016年金球獎上榮獲Cecil B. DeMille電影類終身成就獎，該獎由好萊塢外國記者協會頒發，旨在表彰獲獎者「對娛樂界做出的傑出貢獻」。華盛頓最近還獲得AFI終身成就獎，這也是電影人的最高榮譽之一。2002年，華盛頓首次執導電影《安東尼·菲舍爾》，隨後執導並主演了《激辯風雲》，並憑藉此片提名2017年奧斯卡金像獎最佳影片獎。

The Potter's House高級牧師Jakes表示：「丹佐華盛頓不僅在事業上取得了無與倫比的成就，也對社會產生了深遠的影響。在買下August Wilson的舞臺劇並將其改編為電影后，丹佐的智慧、商業造詣，以及除優秀演技之外的卓越才能也真正為外人所注目。他不僅擁有堅守信仰的承諾和強大的職業道德，還在回饋社會方面做出了榜樣，因此，我們非常高興並歡迎他出席今年的國際領導人峰會，以便其他全球領導人能夠向這位名人學習。"

《哈佛商業評論》的研究表明，求知欲對企業業績至關重要。今年，Jakes將國際牧師與領導會議更名為國際領導力峰會，旨在為更多元化的商業、宗教和娛樂群體提供卓越的領導力經驗。

該會議目前已向公眾開放註冊，現可透過 ThisIsILS. org進行註冊。

活動：

國際領導力峰會

出席嘉賓：

The Potter's House高級牧師T.D. Jakes

丹佐華盛頓，演員、導演、製片人和慈善家

Tyler Perry，製片人、導演、演員、編劇、劇作家、作家、作曲家、企業家和慈善家

高地教會(Elevation Church)牧師Steven Furtick

The Henderson Management Group行政總裁Keion Henderson

東南新生命盟約教會(New Life Covenant Church Southeast)牧師John F. Hannah

更多演講嘉賓將確認出席，請瀏覽網站瞭解最新動態。

地點：

夏洛特會議中心

501 South College Street

Charlotte, NC 28202

時間：

4月30日至5月2日

傳媒通行證：

記者、攝影師、攝像師和工作人員等所有傳媒人員必須攜帶並出示通行證，以便在會場內進行活動報導。傳媒人員可填寫此表，申請國際領導力峰會傳媒通行證。無論是獲批，還是被拒，申請人都將收到電子郵件通知。在哪裡領取傳媒通行證，以及停車場、設施通道、採訪等詳細信息將在通行證獲批後發送。

The Potter's House簡介

The Potter's House 位於達拉斯，是由主教T. D. Jakes領導的跨教派、多元文化教會和人道主義組織，旗下擁有3萬名成員。T. D. Jakes兩次榮登《時代》雜誌封面，分別被評為美國最佳傳教士，以及美國25位最具影響力的福音派教徒之一。The Potter's House旗下擁有The Potter's House of Dallas、The Potter's House of Fort Worth、The Potter's House of North Dallas、The Potter's House of Denver和The Potter's House OneLA。

丹佐華盛頓簡介

丹佐華盛頓是一位演員、導演兼製片人。丹佐憑藉歷史戰爭劇《光榮》（1987年）首次榮獲奧斯卡獎，並憑藉在犯罪驚悚片《訓練日》（2001年）中飾演腐敗警員一角再次斬獲奧斯卡獎。丹佐2010年重返百老匯舞臺，憑藉在《圍欄》中的出色表演獲得托尼獎。他憑藉在《為自由呐喊》（1987年）中飾演南非反種族隔離活動家史蒂夫-比科首次提名奧斯卡。他最近還榮獲AFI終身成就獎，這也是電影人的最高榮譽之一。丹佐將在網飛新片《Ma Rainey's Black Bottom》中擔任製片人，該片將由George C. Wolfe執導，Viola Davis、Chadwick Boseman和Colman Domingo主演。他還將與Frances McDormand一同主演Joel Cohen執導的《馬克白》(Macbeth)。此外，丹佐將執導《喬丹日誌》(Journal for Jordan)，該片將由麥可B喬丹本人出演。接下來他還將和Rami Malek共同出演華納兄弟的驚悚片《小細節》(Little Things)。

The Potter's House

Related Links

http://www.thepottershouse.org



SOURCE The Potter's House