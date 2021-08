Dance lanza su servicio completo en Berlín, presentando su primera generación de bicicletas eléctricas

Aunque se trata de un proyecto piloto limitado, el equipo ya ha acogido decenas de miles de paseos de cientos de ciclistas, la mitad de los cuales utilizan su bicicleta eléctrica semanalmente. Están descubriendo lo que la investigación ha confirmado: el uso de la bicicleta eléctrica da a la gente la oportunidad de hacer ejercicio suave [1], mejora la salud mental [2], aumenta la conexión social del vecindario[3] y proporciona entornos locales más tranquilos y "reparadores" [4]. Y también hay beneficios para el medio ambiente: las investigaciones[5] muestran que los residentes urbanos que cambiaron el coche por la bicicleta para un solo viaje al día redujeron su huella de carbono en aproximadamente media tonelada de dióxido de carbono en el transcurso de un año.

"La oferta de Dance es convincente para el consumidor consciente que busca una forma más activa, consciente y hermosa de viajar", dijo Caterina Kiehntopf, nueva directora general de Dance en Alemania. "Con el lanzamiento formal en Berlín, tras un año de pruebas y mejoras, estoy deseando que Dance lleve nuestro servicio a mi ciudad natal, Berlín, y más adelante a más ciudades de Alemania". El color y el diseño distintivos de la bicicleta eléctrica, la aplicación y el servicio fáciles de usar, junto con las opciones de afiliación flexibles, son ideales para las personas que buscan hacer su estilo de vida más sostenible y activo, y podrían fomentar la adopción de un transporte más ecológico y activo en todo el mundo", dijo Kiehntopf.

La empresa comenzará a distribuir miles de bicicletas eléctricas en las próximas semanas, y ampliará el número de modelos y bicicletas a medida que la comunidad crezca en Berlín y en otras ciudades en un futuro próximo. Las características más destacadas son:

Construida para la facilidad: La ebike Dance One es una bicicleta eléctrica con cuadro de aluminio en forma de diamante personalizada, con una velocidad máxima de 25 km/h. La batería extraíble está integrada en el cuadro y puede durar hasta 55 km con una carga completa.

La ebike Dance One es una bicicleta eléctrica con cuadro de aluminio en forma de diamante personalizada, con una velocidad máxima de 25 km/h. La batería extraíble está integrada en el cuadro y puede durar hasta 55 km con una carga completa. La seguridad es lo primero: los frenos de disco hidráulicos, el cinturón de carbono y los neumáticos resistentes a los pinchazos ayudan a los miembros a circular en cualquier condición. Las luces delanteras y traseras y las bandas laterales reflectantes en los neumáticos proporcionan visibilidad. La bicicleta eléctrica viene con un candado Bluetooth integrado que se puede abrir con el teléfono móvil del miembro.

los frenos de disco hidráulicos, el cinturón de carbono y los neumáticos resistentes a los pinchazos ayudan a los miembros a circular en cualquier condición. Las luces delanteras y traseras y las bandas laterales reflectantes en los neumáticos proporcionan visibilidad. La bicicleta eléctrica viene con un candado Bluetooth integrado que se puede abrir con el teléfono móvil del miembro. Servicio a la carta: Los miembros pueden organizar la entrega personal, las reparaciones y el mantenimiento dentro del S-Bahn Ring en 24 horas (excepto los domingos), con el servicio RepairNow de Dance, accesible a través de la app de Dance. El equipo de mecánicos y expertos en bicicletas eléctricas de Dance se acerca a usted para facilitarle un viaje sin problemas.

Dance es un servicio premium de suscripción a bicicletas eléctricas con sede en Berlín. La misión de la empresa es crear ciudades más habitables centradas en comunidades de personas, no en el tráfico. Dance combina servicios fáciles de usar con una bicicleta eléctrica de bonito diseño, convirtiendo el transporte diario en un acto alegre, saludable y sostenible. Una cuota de suscripción mensual proporciona flexibilidad a los miembros que quieren probar una nueva forma de desplazarse fuera de la propiedad del coche. El servicio de Dance ya está en marcha en Berlín. Para saber más, visite https://dance.co .

Dance fue fundado por los fundadores de SoundCloud, Eric Quidenus-Wahlforss y Alexander Ljung, junto con el co-fundador de Jimdo, Christian Springub. Los inversores incluyen a BlueYard y HV Capital.

