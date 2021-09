Dance, le service d'abonnement premium de vélos électriques, lève 16,5 millions d'euros pour participer au développement de villes durables

« L'une de nos priorités chez Eurazeo est de soutenir les investissements qui favorisent directement la décarbonisation de la planète d'ici 2040. Notre prise de participation dans un service tel que Dance s'inscrit parfaitement dans cette mission. Partout dans le monde, nous avons l'occasion de transformer les villes en promouvant des concepts intelligents, complets et accessibles, et nous avons le pouvoir d'inciter davantage de personnes à choisir systématiquement des trajets plus propres, tout en suscitant le changement au sein de leurs propres communautés », déclare Matthieu Bonamy, Partner chez Eurazeo.

Depuis le lancement de son service à Berlin, après une année de pilotage et de tests rigoureux, Dance a livré des centaines de vélos électriques à sa communauté initiale de membres. Ce financement sera utilisé pour faire évoluer l'entreprise, avec comme objectif de doubler les effectifs et de recruter des profils d'envergure mondiale dans les domaines des opérations, de l'ingénierie et du développement durable. Dance prévoit d'ouvrir son service à d'autres marchés européens d'ici 2022, en proposant des milliers de vélos électriques solides et durables.

« Nous sommes fiers d'accueillir Eurazeo et d'autres business angels au sein du mouvement Dance. Comme nous, ils ont pu constater que des villes comme Paris, Milan, Bruxelles et bien d'autres avaient fait d'importants investissements dans les infrastructures cyclables et, comme nous, ils y voient l'opportunité de transformer la façon dont les citoyens se déplacent dans la société », déclare Quidenus-Wahlforss, cofondateur et PDG de Dance.

A propos Dance

Dance est un service d'abonnement premium pour vélos électriques basé à Berlin. La mission de l'entreprise est de créer des villes plus agréables à vivre, centrées sur des communautés de personnes et non sur le trafic. Dance combine des services faciles à utiliser avec un vélo électrique au design magnifique, transformant le transport quotidien en un acte joyeux, sain et durable. Un abonnement mensuel offre une certaine souplesse aux membres qui souhaitent essayer une nouvelle façon de se déplacer en dehors de la voiture. Le service Dance est actuellement en cours à Berlin. Pour en savoir plus, consultez le site https://dance.co.

Dance a été fondé par les fondateurs de SoundCloud, Eric Quidenus-Wahlforss et Alexander Ljung, ainsi que par le cofondateur de Jimdo, Christian Springub. Les investisseurs comprennent BlueYard, HV Capital et Eurazeo.

A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 25,6 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 17,8 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1531550/Dance_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1637014/Eurazeo_Logo.jpg

SOURCE Dance GmBH