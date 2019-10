Dancing in Autumn 2019: sustituir idiomas por movimientos corporales para iniciar una corriente de pensamiento

TAIPÉI, 11 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Desde su lanzamiento en 2010, el ciclo Dancing in Autumn se ha convertido en uno de los festivales de danza más importantes de Asia y presenta obras de diferentes estilos realizadas por destacados artistas y grupos de artes escénicas con el objetivo de reflexionar sobre varios temas contemporáneos e iniciar diálogos con el público desde diferentes perspectivas.

Entre el 10 de octubre y el 24 de noviembre, el ciclo Dancing in Autumn 2019 presentará nueve programas en el Teatro Nacional, el Teatro Experimental y el Teatro Cloud Gate. Entre los artistas que van a participar se encuentran LIN Hwai-min, CHENG Tsung-lung, HO Hsiao-mei y SU Wen-chi, de Taiwán, Akram Khan, de Reino Unido, y el Teatro de Danza TAO, de China. Además, Frédérick Grave, de Canadá, Jan Martens y Damien Jalet, de Bélgica, y Mette Ingvartsen, de Dinamarca, visitarán Taiwán por primera vez para conversar con el público de la zona. Por otra parte, los coreógrafos juveniles de Taiwán, TIEN Hsiao-Tzu, CHENG Hao y SU Pin-Wen, también intercambiarán nuevas perspectivas sobre la próxima generación.

Como indicó LIU Yi-Ruu, director general y artístico del NTCH, un buen teatro no solo es un lugar que ofrece representaciones de gran calidad, sino que también es un sitio en el que explorar e impactar a la sociedad. Por ello, y siguiendo los audaces pasos del TIFA, NTCH IDEAS Lab y la festiva Summer Jazz Party, el NTCH presenta el ciclo Dancing in Autumn para desafiar los valores existentes en la sociedad usando el arte como vehículo. "Consecuentemente, no todas las obras hacen hincapié en la estética popular. Algunas puede que incluso dejen al público perplejo o atónito. Pero todas ellas tienen algo en común, que es el hecho de plantear preguntas sinceras y dar una respuesta honesta".

Con la desaparición, cada vez más rápida, de los límites entre las diferentes formas artísticas, los festivales de arte tienen que evolucionar para reflejar la tendencia de desarrollo de las artes contemporáneas. Por este motivo, a partir del 2020, los eventos bienales de Dancing in Autumn y el Festival Internacional de Artes Escénicas se fusionarán en un festival anual en el que los artistas podrán originar pensamientos y debates centrados en temas sociales de relevancia. Se espera que se convierta en el festival de artes escénicas más provocador de Taiwán, según el NTCH.

El 24 de noviembre, el Teatro Experimental se transformará en una pista de baile para acoger la fiesta de clausura: Stop Talking, Start Dancing! (Deja de hablar, empieza a bailar). Además de DJ en directo, cinco artistas residentes del Gap Year 2019 también reunirán al público en torno al júbilo de la danza. Para obtener más información, visite https://reurl.cc/xD03oL

