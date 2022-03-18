當今最熱門的電影獲證明在文化上與多元文化觀眾相關，但仍未能獲得奧斯卡獎的認可

洛杉磯2022年3月18日 /美通社/ -- Oppside 與 ANA 的 AIMM（共融與多元文化營銷聯盟）今天發佈第一份《奧斯卡共融與相關性報告》(Oscars Inclusion & Relevancy Report)，分析了提名電影如何與傳統上代表性不足的觀眾產生共鳴。該研究利用 Oppside 對其「文化洞察影響力衡量」(CIIM™) 收集的電影準確文化描繪分析。經驗表明，儘管電影業在過去幾年在其作品中對文化的真實描繪方面取得長足進步，但在獎項行業認可這些努力方面還有更多工作要做。

CIIM™ 測試了 33 部奧斯卡提名電影，透過 18,000 次評估，在亞洲、黑人、西班牙裔（英語/雙語/西班牙語）、同志群體、殘疾人和非西班牙裔白人六位觀眾中進行，結果如下：

在所有領域的文化相關性排名前四分一的電影中，沒有一部獲提名為奧斯卡最佳影片類別。

雖然提名電影 《 CODA 》 和 《 King Richard 》 分別在殘疾人和非裔美國人中名列前茅，他們的認可強調了超越演員陣容和情節的共融必要性，因為兩部電影都將文化置於敘事的核心。

和 分別在殘疾人和非裔美國人中名列前茅，他們的認可強調了超越演員陣容和情節的共融必要性，因為兩部電影都將文化置於敘事的核心。 33 部提名電影中只有 《 Encanto 》 、 《 Lost Daughter 》 、 《 Luca 》 、 《 Raya and the Last Dragon 》 和 《 Tick, Tick…Boom! 》 五部電影被五個或更多的受眾群體認為具有高度的文化相關性。

、 、 、 和 五部電影被五個或更多的受眾群體認為具有高度的文化相關性。 動畫電影在所有環節中都有最佳表現，證明了故事敍述和整合能夠吸引所有觀眾的場景是可能的。

AIMM 聯合創始人兼 CIIM™ 聯合架構師 Carlos Santiago 表示「CIIM™ 分析表明，與銀幕上看來像自己的人相比，電影觀眾想要看到的更多。觀眾珍視透過完整的故事情節、強烈的人物刻畫和積極的榜樣，準確反映他們豐富的身份、社區和文化。」

此外，儘管還有許多挑戰需要克服，Oppside 的《奧斯卡共融與相關性報告》還發現大銀幕比小銀幕取得更多進展。CIIM™ 還評估了其他獎項，包括艾美獎 (2021)、人民選擇獎 (2021)、金球獎 (2022)、美國演員工會獎 (2022)、有色人種促進協會形象獎 (2022) 和 同志媒體獎 (2021) 提名，並在相同的不同組中發現：

40% 的黑人觀眾將艾美獎提名的電視節目評為「同類最佳」，以及 37% 的殘疾人、27% 的西班牙裔觀眾、27% 的同志群體、24% 的白人非西班牙裔和 10% 亞裔。

70% 的黑人觀眾、55% 的西班牙裔觀眾、47% 的殘疾人、22% 的同志群體和 20% 的亞洲人將所有頒獎典禮的提名電影評為「最佳文化」。

荷里活繼續倡導在所有銀幕上進行公平和準確的描繪，經常自己動手創造引起共鳴的內容。而且，主要名人正在與 AIMM 合作，為經常被邊緣化的社區發聲。

AIMM 聯合創始人 Lisette Arsuaga 表示：「該報告清楚表明，儘管電影業在過去幾年在其作品中對文化的真實描繪方面取得長足進步，但在獎項行業認可這些努力方面還有更多工作要做。」

如欲了解更多關於 AIMM 和 CIIM ™的資訊，或參與 #SeeALL 運動，請瀏覽 https://www.anaaimm.net。

關於 CIIM™

CIIM™ (Cultural Insights Impact Measure™) 是行業領先的衡量標準，驗證廣告和展示文化相關性的增量價值，可解釋 40% 的廣告活動銷售成功和觀眾偏好。作為最大的文化相關衡量工具，CIIM 涵蓋 63 個行業和 10 個細分市場：非西班牙裔白人、非裔美國人/黑人、亞洲英語、西班牙裔英語媒體觀眾、西班牙裔雙語媒體觀眾、西班牙裔西班牙媒體觀眾、同志群體 (LGBTQ)、美洲原住民、殘疾人士和一般人口。 由 Oppside, LLC 創立，透過與 AIMM 成員公司合作，CIIM™ 為品牌和內容創作者提供指導，以衡量他們的文化之旅進度。迄今為止，它已在來自 500 多個品牌的 1,500 多個廣告中收集超過 500,000 次廣告評價。

關於共融與多元文化營銷聯盟

ANA 的共融與多元文化營銷聯盟 (Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing, AIMM) 於 2016 年成立，透過解決多元文化和共融營銷的機會，為企業提供可行的增長解決方案。 AIMM 由資深廣告商、媒體/出版商、研究和數據公司、廣告公司和貿易組織組成，旨在強調一般、西班牙裔、非裔美國人、亞裔美國人和同志及酷兒族群市場中錯過的增長潛力。這個行業領導者組成的非凡工作小組現正改變多元文化和共融營銷的方式，並透過整個行業的重新啟動（在這方面的最大型）來深入了解。除了單是識別增長潛力之外，AIMM 也向其成員（及行業）展示如何以最有效的方式發揮這種潛力，以實現積極的純利影響。AIMM 是這個範疇的領先權威。AIMM 是 ANA（全國廣告商協會）的一個分支機構，該協會由 1,400 多家國內和國際公司組成，其共同使命是推動市場推廣專業人士、品牌和企業以及行業的增長。

ANA’s Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)

SOURCE ANA’s Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)