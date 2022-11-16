Дані моніторингу якості повітря в Києві офіційно інтегровані до платформи моніторингу якості повітря AirVisual IQAir

КИЇВ, Україна, 16 листопада 2022 р. /PRNewswire/ -- Офіційні дані адміністрації Києва про якість повітря вже на платформі AirVisual IQAir. Офіційні дані про якість повітря в Києві тепер доступні на AirVisual, глобальній платформі моніторингу якості повітря IQAir. AirVisual надає дані про якість повітря в режимі реального часу, а також складає список найбільш забруднених міст світу за станом атмосферного повітря.

«Ми раді, що київська міська система моніторингу повітря відтепер є одним із джерел даних на сайті міжнародної компанії IQAir. Завдяки плідній співпраці з представниками цієї компанії ми успішно налагодили передачу даних. Сподіваємося, це позитивно вплине на об'єктивність формування індексу якості повітря Києва та майбутніх рейтингів міста на платформі AirVisual»,- заявив Олександр Возний, начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА.

«IQAir була рада допомогти Києву в передачі даних на платформу AirVisual, де вони тепер відображатимуться в контексті глобальної якості повітря. Готовність Києва надавати своїм громадянам і світовій спільноті в цілому офіційні дані про стан повітря, особливо в такі часи, є свідченням глибокого почуття відповідальності та відданості державній службі. Зібрані сьогодні дані про якість повітря стануть важливою точкою відліку для спостереження за прогресом Києва найближчими роками у розбудові та відбудові міста, яке дбає про здоров'я та якість життя своїх громадян»,– зазначив Франк Хаммес, генеральний директор світової мережі IQAir.

Наразі у Києві Департаментом екології та природних ресурсів КМДА встановлена та працює мережа з п'яти станцій високоточного моніторингу якості повітря. Аналогічні системи діють зараз у Лондоні, Парижі, Мюнхені та інших великих європейських містах.

Станції автоматично вимірюють вміст трьох фракцій пилу (PM1, PM2,5 і PM10), діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, аміаку, озону, сірководня та формальдегіду, а також метеорологічні показники. На додаток до платформи AirVisual, усі дані відображаються у зручному форматі на сайті asm.kyivcity.gov.ua.

Передачу даних про якість повітря в Києві IQAir забезпечує українська недержавна мережа моніторингу якості повітря ЛУН Місто AIR. У ній об'єднується інформація з понад 40 станцій Києва; також система вимірює вміст пилу трьох фракцій та метеорологічні параметри. Поєднання офіційного та неурядового моніторингу якості повітря є поширеною світовою практикою.

Про Управління екології та природних ресурсів КМДА

Департамент екології та природних ресурсів КМДА відповідає за управління якістю повітря в Києві, цілодобово збирає, обробляє та аналізує дані про якість атмосферного повітря в столиці України.

Про IQAir

IQAir – це швейцарська технологічна компанія, яка надає можливість окремим особам, організаціям і урядам у всьому світі покращувати якість повітря за допомогою інформації, співпраці та технологічних рішень. Застосунок і вебсайт AirVisual компанії IQAir надають дані про якість повітря в режимі реального часу для понад 10 000 міст у більш ніж 140 країнах.

Контакти для ЗМІ:

Тіффані Аллегретті (Tiffany Allegretti)

Менеджер IQAir зі зв'язків з громадськістю

562-903-7600 додатк. 21129

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SOURCE IQAir